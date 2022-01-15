Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) "dev bütçe" iddialarına yanıt

Gerçek apaçık ortadayken algı oluşturma ve ülkemizin geleceğe yönelik en değerli projelerinden biri olan 'Milli Uzay Programı'nı karalama amaçlı bu güdümlü habercilik anlayışını şiddetle kınıyoruz. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle ederek Türkiye'nin uzay çalışmalarına gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. TUA, Türkiye'nin uzay liginde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için gerekli tüm çalışmaları gayret ve özveri içinde sürdürmeye devam edecektir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN