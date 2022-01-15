Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) "dev bütçe" iddialarına yanıt
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bugün "Sözcü" başta olma üzere bazı basın yayın organlarında yer alan "Milli Uzay Programı'nın 2022 yılı bütçesinin 20 bin lira olduğu bilgisinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Türkiye Uzay Ajansı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira" şeklinde yer alan iddialara istinaden yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 15 Ocak 2022 tarihli 31720 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda Milli Uzay Programı 1. safha çalışmaları için öngörülen 20 bin lira projenin yatırım programında izlenebilmesi için bütçe tekniği gereği "iz bedeli" olarak belirlendiği belirtilerek 2021 yılında benzer şekilde, iki önemli proje için Ajansa 1 milyar 890 milyon lira ödenek tahsisini müteakip 270 milyon lira ilgili kurumlara aktarıldığı ifade edildi.
Devletin, stratejik önemi büyük uzay projeleri için ihtiyaç duyulan kaynağı gerektiği şekilde sağlamaya muktedir olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2022 yılı için TUA ile alakalı yatırım programında yer alan miktar onaylanmış iken bütçe teknikleriyle ilgili maddeler üzerinden algı yönetimi yapanlara, gazeteciliğin temel prensiplerini hatırlatmak istiyoruz.
Gerçek apaçık ortadayken algı oluşturma ve ülkemizin geleceğe yönelik en değerli projelerinden biri olan 'Milli Uzay Programı'nı karalama amaçlı bu güdümlü habercilik anlayışını şiddetle kınıyoruz. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle ederek Türkiye'nin uzay çalışmalarına gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. TUA, Türkiye'nin uzay liginde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için gerekli tüm çalışmaları gayret ve özveri içinde sürdürmeye devam edecektir."
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