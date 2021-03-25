Lise öğrencisi 6 ayda geliştirdiği “robot köpek” ile başarıya koşuyor





"HALİD HİÇ PES ETMEDİ VE KENDİSİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRDİ"

Halid'in kendisini geliştirmekten vazgeçmediğini ve Türkiye adına gelecekte önemli çalışmalar yapacağını inandığını belirten Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmeni ve Proje Danışmanı Hicret Koyuncu, "Kendisi bir robot köpek geliştirdi. Pandemi sürecinde bu köpeğe farklı farklı modüller de geliştirdi ve bunu devam ettirdi. İlk yarışmamız TUBİTAK oldu. 6-8 aylık bir süreçte yarışma için hazırlandık. Okulların kapalı olması ve bazı belirsizlikler de bizi yordu açıkçası. Halid hiç pes etmedi ve kendisini sürekli geliştirdi. Bizim projemizde modüler yapının olması önemli bir nokta oldu. 'Tak-çalıştır' özelliği projenin ön plana çıkmasında büyük bir etken oldu. Ben Halid'i çok iyi yerlerde düşünüyorum açıkçası. Kendi kendine öğrenme eğitimde en üst noktadır. Bu durum gerçekten Halid'in içinde olan bir şey. Merakı ve ilgisi var. Ülkemiz adına çok güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Güzel değerler katacak ve bu alanda da kendisini daha fazla geliştirecektir" dedi.

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