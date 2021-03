Lise öğrencisi 6 ayda geliştirdiği “robot köpek” ile başarıya koşuyor

"6 AYIN 4'ÜNDE ARALIKSIZ HER GÜN ÇALIŞTIM"

Robot köpeği tamamlamak için uğraştığı 6 ayın 4'ünde her gün yoğun olarak çalıştığını dile getiren Yıldırım, "Proje şu ana gelene kadar 5-6 ay uğraştım. Bunun 3-4 ayında aralıksız olarak neredeyse her gün çalıştım. Sonrasında yavaşlayarak TUBİTAK dokümanının üzerine çalışmalarımı sürdürdüm. Buraya gelene kadar da birçok şey öğrendim. Kendini geliştirmek istediğim bazı konular oldu. Özellikle robotun içerisinde şu anda yapay zekâ yok. Fakat proje üzerinde çalışırken yapay zekânın gelişebileceğini ve ne kadar katkıda bulunabileceğini öğrendim" diye konuştu.