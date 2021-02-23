Millet Kütüphanesi'ne yapay zekalı robot

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı TÜBİTAK tarafından, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kurulan Teknoloji Atölyesi'nde yapay zekayla öğrenebilen robot devreye girdi. Robotun isminin ne olacağı konusunda vatandaşlardan öneriler bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı TÜBİTAK tarafından, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kurulan Teknoloji Atölyesi'nde yapay zekayla öğrenebilen robot devreye girdi.

Robotun isminin ne olacağı konusunda vatandaşlardan öneriler bekleniyor.