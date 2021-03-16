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İnternet medyasında devrim! Facebook'un ödeme anlaşması bilmecesi çözüldü

'da sosyal medya şirketlerinin haber içerikleri için para ödemesini öngören yasanın onaylanmasının ardından Facebook, dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından () ile de ödeme anlaşmasına vardı. Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde bu yasayı ele alması bekleniyor.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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İnternet medyasında devrim! Facebook'un ödeme anlaşması bilmecesi çözüldü

İcra Kurulu Başkanı , Facebook ile yapılan ödeme anlaşmasının, "dönüm noktası" olduğunu ve 'daki haber kuruluşları üzerinde maddi ve anlamlı bir etkiye sahip olacağını belirtti.

News Corp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un News Corp iştiraklerinden ile daha önce yaptığı anlaşmayı sürdüreceği bildirildi.

Facebook 26 Şubat'ta, kullanılan haber içerikleri için Avustralya'daki , ve şirketleri ile ön anlaşmalar imzaladığını duyurmuştu.

tarafından onaylanarak 25 Şubat'ta yürürlüğe giren "Avustralya Medyası Pazarlık Yasası", haber içeriklerinin teknoloji şirketleri ile medya kuruluşları arasında müzakere edilerek fiyatlandırılmasını öngörüyor.

Habercilerin elinin güçlendirilmesini amaçlayan yasa, haber kuruluşlarına fiyat konusundaki uzlaşmazlıklar için tahkime gitme olanağı sağlıyor.

Yasa, teknoloji şirketlerine hangi içerikler için yasa kapsamındaki düzenlemelere tabi olduklarının önceden bildirilmesini öngören bir madde de içeriyor.

İNTERNET "DEVLERİ" İLK KEZ HABERLERE PARA ÖDEYECEK
Büyük internet şirketlerini platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili ilk kez ödeme yükümlülüğü ile karşı kaşıya bırakan yasanın, başka ülkelerdeki benzer düzenlemelere emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı , ülkesinin, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google daha sonra, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden ve 'ın yanı sıra Avustralyalı medya patronu 'un News Corp şirketiyle haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşmıştı.

TÜRKİYE DE BU YASAYI ŞART KOŞMALI
Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için 'nin yasal düzenlemesini emsal alması konuşuluyor. İktidar ve TBMM'deki mevcut diğer siyasi partiler, ilgili yasayı uyarlayarak onaylarsa hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlayacağı konuşuluyor.

PAZAR HAKİMİYETİ GOOGLE'DA
2019'daki Netmarketshare tarafından hazırlanan raporda, Google'ın en çok arama yapılan arama motorlarında yüzde 74'lük oranla pazarda ezici bir üstünlüğünün olduğu açıklanmıştı. Eğer düzenleme Türkiye'de hazırlanıp geçerse geri kalan Yandex, Bing, Yahoo ve Baidu gibi arama motorları da uymak zorunda olacak.

"GOOGLE, MEDYA ŞİRKETLERİNE TELİF HAKKI ÖDEMESİ YAPMALI"
16 Nisan 2020'de Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın içeriklerini kullanabilmek için Fransız haber ajansları ve yayıncılık kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda olduğuna karar verdi.

Fransız basın kuruluşları, Google'ın haber içeriklerini ve fotoğraflarını arama listesinde gösterdiğinde yüz milyonlarca euroluk gelir kaybı yaşadıklarını belirtiyordu.

Yapılan açıklamada "Google'ın yayıncılar ve haber ajanslarının korumalı içeriklerini yeniden kullanma ücretini belirlemek üzere iyi niyetli görüşmeleri 3 ay içinde yürütmesi gerekiyor" denildi.

"Google'ın faaliyetleri egemen konumunun suistimali anlamına geliyor ve bu basın sektörüne ciddi zarar veriyor" ifadeleri kullanılan açıklamada "Bu resmi karar, görüşmelerin Google'dan ücret teklifiyle etkili şekilde sonlanmasını gerektiriyor" ifadeleri kullanıldı.

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