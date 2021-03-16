İnternet medyasında devrim! Facebook'un ödeme anlaşması bilmecesi çözüldü

News Corp İcra Kurulu Başkanı Robert Thomson, Facebook ile yapılan ödeme anlaşmasının, "dönüm noktası" olduğunu ve Avustralya'daki haber kuruluşları üzerinde maddi ve anlamlı bir etkiye sahip olacağını belirtti.

News Corp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un News Corp iştiraklerinden Sky News Australia ile daha önce yaptığı anlaşmayı sürdüreceği bildirildi.