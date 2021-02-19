Avustralya Facebook savaşında yeni perde! Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

Avustralya hükümeti ile sosyal medya devi Facebook, haber içeriklerine ücret düzenlemesi öngören bir yasa nedeniyle karşı karşıya gelmiş durumda. Ancak yaşananlar, dünyanın güney doğu ucundaki bir ülkeyi ilgilendiren bir durum olmaktan çok daha öteye geçti.

Facebook Avustralyalı kullanıcıların tüm haber içeriklerine erişimlerini keserek sorunu çok başka bir boyuta taşıdı.