Bakan Fidan açıkladı: Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fidan, "Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Fidan'ın açıklamalarından satır başları...
"Ülkelerin sistemlerinin uyumlaşmamasından dolayı ticari rekabetin ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin ahlaki bir duruşu var.
Gücümüz var kuvvetimiz var irademiz de var ama biz iyi olmak istediğimiz iyi davranıyoruz. Suriye'de, İran'da, Irak'ta bölgedeki bütün ilişkilerimizde bu durum bizi şeffaf olmaya itiyor.
Suriye'de 2024 18 Aralık'tan bu yana atılan birçok adım var ama görülemiyor. Sezar Yasası daha yeni kalktı. Cumhurbaşkanımızın, bölge liderlerinin çok büyük rolü var. Suriye'de şu an yapılan müşterek çalışma keşke dünyadaki bütün konulara da örnek olsa.
Suriye'de yapılan yatırımların yavaş yavaş hayata geçtiğini görüyoruz. Suriye'de düzen kurmak için uluslararası kelepçeleri kırmak gerekiyor. Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"
Ayrıntılar geliyor..
