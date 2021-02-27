Son dakika: Facebook yola geldi! Gözler Twitter'da! Parayı kaçırmanın peşindeler

Facebook, dün parlamentonun dijital devlere haberler için ödeme yapmasını sağlayacak bir yasayı kabul etmesinin hemen ardından, üç Avustralyalı yayıncı ile ön anlaşma yaptığını duyurdu. Haber kuruluşları Private Media, Schwartz Media ve Solstice Media ile niyet mektuplarının imzalandığını açıklayan Facebook'tan yapılan açıklamada, anlaşmaların önümüzdeki 60 gün içinde nihai halini alacağı da vurgulandı. Schwartz Media CEO'su Rebecca Costello, anlaşmanın şirketinin gazetecilik yapmasına devam etmesine yardımcı olacağını söyledi. Costello açıklamasında, "Avustralya basınında çok sayıda sese sahip olmak hiç bu kadar önemli olmamıştı" dedi. Avustralya Parlamentosu'nun önceki gün kabul ettiği yasa ile, mevzuatın hedef aldığı diğer dijital dev olan Google, Rupert Murdoch'ın News Corp. ve Seven West Media gibi Avustralya'nın en büyük yayıncılarıyla içerik lisanslama anlaşmaları imzaladı veya anlaşmaya yakın.





SÜPER TAKİPÇİ İLAN ALACAK

Facebook ve Google'ın ardından Twitter farklı bir gelir modeli ile çözüm bulmanın peşinde. Twitter içerikler için verilecek olan parayı kullanıcılardan almak istiyor. Firmadan yapılan açıklamada, kullanıcıların gelirini çeşitlendirmek için bir ekonomik modelin parçası olan yüksek profilli hesaplardan özel içerik için ödeme yapacakları bir abonelik hizmeti sunmanın planlandığı belirtildi. Süper Takip (Super Follws) adı verilen bir modelle içerik oluşturucuları ve yayıncıların izleyicileri tarafından doğrudan desteklenmesine olanak tanınacak. Bu yöntem, Twitter kullanıcılarının içerik sağlayanları finansal olarak desteklemelerinin ve karşılığında haber bültenleri ve özel içerik almalarının bir yolu olarak tanımlandı. Reklam ve tanıtılan gönderilerden para kazanan Twitter, Süper Takip ile ek gelir de sağlamayı hedefliyor.





BU SİSTEM ÇALIŞMAZ

Uzmanlar böyle bir modelin, saatlerce işçiliğin eğlenceli videolar üretmeye ayrıldığı YouTube gibi platformlar için mantıklı olduğunu, ancak Twitter'daki tweetler için de aynı şeyin söylenip söylenemeyeceği tartışmalı olduğu görüşünde. Super Follows'un ne zaman bir özellik haline gelebileceğine dair herhangi bir zamanlama verilmedi.