Avustralya-Facebook krizinde son nokta! Yasa meclisten geçti

KRİZ HAFTALARDIR DEVAM EDİYORDU

Avustralya hükümetinin ilk olarak öne sürdüğü yasa tasarısını çok katı olmakla eleştiren teknoloji devi Facebook, yasa tasarını protesto eden sitesinden tüm haber içeriklerini kaldırmış, yapılan görüşmelerin ardından teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapmasına ilişkin yasal düzenlemede değişiklik yapılması şartıyla Facebook ve Google ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.