Avustralya-Facebook krizinde son nokta! Yasa meclisten geçti
Teknoloji dünyasında gözlerin çevrildiği Avustralya-Facebook krizine son nokta konuldu. Avustralya hükümeti, yeni teknoloji yasasını meclisten geçirdi. Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg, yeni yasanın haber içeriği üreticiler için çok daha adil bir ortam oluşturacağını söyledi.
Haftalardır devam eden Facebook-Avustralya krizinde yaşanan yeni bir gelişme, dünyanın dikkati bir kez daha kendine çekti. Avustralya'nın, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmasının ardından Facebook ve Google ile yaşamaya başladığı krizde, son nokta kondu.
Avustralya, Facebook'u haber içeriği için yayıncılara ödeme yapmaya zorlayacak ve diğer ülkelerde de benzer eylemler için zemin hazırlayacak yeni yasayı meclisten geçirdi. Avustralya Parlamentosu'nun Perşembe günü onayladığı yeni yasada, "haber medyası işletmelerinin ürettikleri içerik için adil bir şekilde ücretlendirilmesi sağlanacak" maddesi yer aldı.
KRİZ HAFTALARDIR DEVAM EDİYORDU
Avustralya hükümetinin ilk olarak öne sürdüğü yasa tasarısını çok katı olmakla eleştiren teknoloji devi Facebook, yasa tasarını protesto eden sitesinden tüm haber içeriklerini kaldırmış, yapılan görüşmelerin ardından teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapmasına ilişkin yasal düzenlemede değişiklik yapılması şartıyla Facebook ve Google ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.
Varılan anlaşma sonrasında Facebook'un Avustralya'da haber sayfalarını geri yüklemeyi planladığı belirtilmiş, üzerinde uzlaşılan yeni tasarının da Perşembe günü Parlamento'da oylamaya sunulacağı açıklanmıştı.
Bu gelişmelerin ışığında Avustralya Parlamentosu, yeni telif yasasını onayladı.
YAYINCILAR İÇİN DAHA ADİL KOŞULLAR OLUŞUYOR
Avustralya basınında yer alan haberlere göre onaylanan yasanın ardından açıklama yapan Hazine Bakanı Josh Frydenberg, yeni yasanın haber içeriği üreticiler için çok daha adil bir ortam oluşturacağını söyledi.
"Haber Medyası ve Dijital Platformlar Zorunlu Pazarlık Kodu" adı verilen yeni yasa, Google ve Facebook, Google aramasında ve Facebook'un sitesinde görünen haber makaleleri için yayıncılarla lisans anlaşmaları müzakere etmesini içeriyor.
YARGIYA GİTME SÜRECİ YUMUŞATILDI
Facebook'un reddettiği ilk tasarıdaki "yayıncılarla telif ödemesi konusunda anlaşılamaması halinde meselanin doğrudan yargıya taşınacağı" maddesinin yumuşatılmış halini içeren yeni yasaya göre yargı yolu, artık yalnızca en son çare olarak açık olabilecek. Facebook'un üzerinde mutabık kaldığı bu madde, teknoloji devinin "kendi istediği yayıncıları desteklemesine" olanak sağlıyor.
Haber yayıncılarının daha adil şartlara sahip olacağını öngören anlaşma haber sektörü için büyük bir kazanç olarak görülüyor.