WhatsApp'ın 'güvendesiniz' açıklamasına güvenilir mi?

"KARAR İÇİN BEKLEYİN"

Dr. Öğr. Üyesi Önder Şahinaslan, uygulamadan çıkmakla tüm verilerin silinmesinin kolaylıkla gerçekleştirilebildiğini ancak bilgi savaşlarının yaşandığı bu çağda hız, erişim ve kolaylık bakımından yerine koyabileceğimiz yerli ve güvenli iletişim araçlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Dr. Şahinaslan, karar vermek için önümüzde bir ay kadar bir zaman olduğunu belirterek, devletin bu olaya müdahil olması ve AB ülkelerinde sağlanan koşulların Türkiye'de de hayata geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

Rekabet Kurulunun aldığı kararın olumlu olduğunu, anlaşma sağlanmaz ise parasal ceza, erişim hızının düşürülmesi veya tamamen yasaklanması gibi yaptırımların da uygulanabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Önder Şahinaslan, kullanıcıların toplu olarak yeni uygulamalara geçiş yapabileceğini de sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

"Dijital dünyada tam güvenlik mümkün değil. Bu tür olaylar kişisel verilerimizin ne kadar önemli olduğunu sorgulamamıza, toplumca farkındalık oluşturulmasına kapı araladı. Uygulamalarda teknik yeterlilik kadar kişisel verilerin saklanması, şeffaflık, güvenlik ve yasal çerçeve bağlayıcıdır. Yazılımlarda zaman içerisinde de güvenlik açıklarının veya veri hırsızlıklarının olabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Gönderilen her türlü mesajın, paylaşılan her türlü belgenin sonsuza dek gizli kalacağını kimse garanti edemez. Dijital iletişim platformlarını bu uyarıcı bilgi ışığında kullanmamız yararlı olacaktır."

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