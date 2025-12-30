Bahiste kirli ağ deşifre oldu! Tek maçta 2 bin 351 kupon: MASAK raporunda dudak uçuklatan tablo!

Raporda, 30 bin lira üzeri oynanan kuponların analiz edildiği, maça şüpheliler Mirza Şerifoğlu, Enes Bartan, Hakan Çakır, Serhat Ölmez ve Umut Esel'in 1/2 ya da 1-4 şeklinde kupon yaptığı anlatılarak, 7 milyon 867 bin 201 lira kazanan Şerifoğlu ve 3 milyon 494 bin 119 lira kazanan Bartan'ın bankacılık transfer sorgulamaları neticesinde aralarında para transferi işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Raporda, maç öncesi şüpheli Şerifoğlu'nun hesabına gelen paraların Bilayak tarafından gönderildiği, maçtan 2 gün sonra ise bahis kuponundan kazanılan tutarın Enes Bartan'ın hesaplarına parçalanarak aktarıldığının belirlendiği vurgulandı.

TEK MAÇTA 2 BİN 351 BAHİS KUPONU

MASAK raporunda, şüpheliler Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu ve Enes Bartan'ın, Kasımpaşa-Samsunspor maçına toplamda 2 bin 351 bahis kuponu yaptığı, bu kuponların 1273'ünden kazanç sağladığı tespiti yer aldı.

Sevk yazısında şüpheli Mirza Şerifoğlu'na yönelik değerlendirmede, Kasımpaşa-Samsunspor maçı öncesi "ilk yarı 1, ev sahibi takım kazanır", "ikinci yarı 2, rakip takım kazanır" şeklinde kupon oynadığı kaydedildi.

Şerifoğlu'na yönelik MASAK raporunda ise maç için 151 bin liralık kupon yapan şüphelinin 7 milyon 867 bin 201 lira kazandığı aktarıldı.

Yazıda, şüpheli Hakan Çakır'ın, maç için "ilk yarı 1, ev sahibi takım kazanır", "ikinci yarı 2, rakip takım kazanır" şeklinde 4 bin 500 liralık kupon yaptığı ve 55 bin 884 lira kazandığı anlatıldı.

Sevk yazısında, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bahis kuponu yapılması yönünde bilgi alışverişlerinin yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuş WhatsApp gruplarına dahil olduğu belirlenen Çakır'ın burada kupon bilgilerinin paylaşıldığı, bu konularla ilgili mesajlaşma içerikleri, yasal bahis sitelerinde yapılmış kupon görselleri ve "iddianın şifreleri" isimli PDF dosyası olduğu tespitine yer verildi.

Şüpheliler Serhat Ölmez'in ise maç sonucuna 1-4 şeklinde 500 lira kupon yaptığı ve 43 bin 411 lira kazandığı, Umut Esel'in de "ilk yarı 1, ev sahibi takım kazanır", "ikinci yarı 2, rakip takım kazanır" şeklinde 1283 lira kupon yaptığı ve 33 bin 508 lira kazandığı kaydedilen yazıda, Esel'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yasal bahis sitelerinde yapılmış kupon resimleri ve kupon yapılması üzerine gönderilmiş mesajlaşma içerikleri olduğu kaydedildi.