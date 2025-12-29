"Kapımız çaldı, karşımızda iki lideri gördük:" Depremzede çiftin Başkan Erdoğan heyecanı
Hatay'da konutlarına kavuşan depremzede Karakuş ailesi, yeni evlerinde ağırladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ömer ve Esra Nur Karakuş çifti, yaşadığı mutluluğu anlattı. Ömer Karakuş, 'Devletin zirvesini evimde ağırladığım için çok mutluyum. Bu gurur bize yeter' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da 455 bininci afet konutlarının hak sahiplerine teslim töreninin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte ev ziyaretinde bulunduğu 2 kız çocuğu sahibi Ömer ve Esra Nur Karakuş çifti, yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı.
5 AY ÖNCE TAŞINDI
Asrın felaketine Hatay'ın 600 Konutlar Sitesinde yakalanan ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve ailesini kurtaran Ömer Karakuş, aynı sitede ağabeyiyle 2 yeğenini kaybetmenin acısını yaşadı.
TOKİ'nin depremden sonra zaman kaybetmeden yapıp bitirdiği 600 Konutlar Sitesi kurasında yine ev sahibi olmaya hak kazanan Ömer Karakuş'un yıkılan eviyle aynı yerde aynı 1. katta olması mutluluğunu ikiye katladı. Karakuş ailesi yaklaşık 5 ay önce yeni yuvalarına taşındı.