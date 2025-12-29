"Kapımız çaldı, karşımızda iki lideri gördük:" Depremzede çiftin Başkan Erdoğan heyecanı

Yaşam

Hatay'da konutlarına kavuşan depremzede Karakuş ailesi, yeni evlerinde ağırladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ömer ve Esra Nur Karakuş çifti, yaşadığı mutluluğu anlattı. Ömer Karakuş, 'Devletin zirvesini evimde ağırladığım için çok mutluyum. Bu gurur bize yeter' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da 455 bininci afet konutlarının hak sahiplerine teslim töreninin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte ev ziyaretinde bulunduğu 2 kız çocuğu sahibi Ömer ve Esra Nur Karakuş çifti, yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı.

5 AY ÖNCE TAŞINDI

Asrın felaketine Hatay'ın 600 Konutlar Sitesinde yakalanan ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve ailesini kurtaran Ömer Karakuş, aynı sitede ağabeyiyle 2 yeğenini kaybetmenin acısını yaşadı.

TOKİ'nin depremden sonra zaman kaybetmeden yapıp bitirdiği 600 Konutlar Sitesi kurasında yine ev sahibi olmaya hak kazanan Ömer Karakuş'un yıkılan eviyle aynı yerde aynı 1. katta olması mutluluğunu ikiye katladı. Karakuş ailesi yaklaşık 5 ay önce yeni yuvalarına taşındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TOKİ'nin Hatay'da yaptığı konutları hak sahiplerine teslim etme törenine katıldıktan sonra kahve içmek için MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte Karakuş çiftinin evine misafir oldu.

Karakuş çifti, Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Müze Müdürlüğünde güvenlik amiri olan Ömer Karakuş (35), "Devletin zirvesini evimde ağırladığım için çok mutluyum.

İki hayalim vardı birincisi yıkılan evimin yeniden yapılması ikincisi Başkanmızla tanışmak. Rabbim iki hayalimi de kavuşmamı nasip etti" dedi.

'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK SÖZÜ VERDİK'

Ömer Karakuş, "Kapıyı açtım, bir anda Başkanyla karşılaştım. Elini öptüm, arkasından Devlet Bahçeli'yi görünce heyecanım daha da arttı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da gelmişti. Devletin zirvesini evimde ağırladım. Sanki karşımda Başkan değil de bir aile büyüğüm vardı. Çok sıcak ve samimiydi. Bize kaç çocuğumuz olduğunu sordu. 2 evladımız olduğunu öğrenince 'Bu yeni eve bir çocuk daha yakışır' dedi. Başkanmıza çocuk sözü verdik" dedi.

'YAPARSA REİS YAPAR'

Depremin ilk dakikalarında beri Başkan Erdoğan'a olan güvenlerini hiç yitirmediklerini söyleyen Ömer Karakuş, "İçimden 'Eğer yaparsa Reis yapar' diyordum. Rabbime şükürler olsun sağlam evimize kavuştuk. Biz böyle bir ev yapmayı bırak enkazını dahi kaldıramazdık.

Geçtiğimiz hafta deprem oldu, dışarı bile çıkmadık. Çünkü evimiz çok sağlam ve güvenilir" diye konuşurken eşi Esra Nur Karakuş ise, "Böyle bir evi hayal etmek bile zordu. 3+1 olan yeni yuvamızda çocuklarımı büyütmenin keyfini yaşıyorum. Ayrıca Başkanmızın bizi yeni evimizde ziyaret etmesi daha da anlamlı oldu" ifadelerini kullandı.

