"Kapımız çaldı, karşımızda iki lideri gördük:" Depremzede çiftin Başkan Erdoğan heyecanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TOKİ'nin Hatay'da yaptığı konutları hak sahiplerine teslim etme törenine katıldıktan sonra kahve içmek için MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte Karakuş çiftinin evine misafir oldu.

Karakuş çifti, Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Müze Müdürlüğünde güvenlik amiri olan Ömer Karakuş (35), "Devletin zirvesini evimde ağırladığım için çok mutluyum.

İki hayalim vardı birincisi yıkılan evimin yeniden yapılması ikincisi Başkanmızla tanışmak. Rabbim iki hayalimi de kavuşmamı nasip etti" dedi.