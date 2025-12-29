“DEAŞ’ı biz yarattık” itirafı! Trump CIA ve Ortadoğu denklemi

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"AMAÇ YOK ETMEK DEĞİL YÖNLENDİRMEK"

Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, konuya ilişkin bir ayrıntıyı açarak "eşek arısı stratejisi" de denilen uygulamaya ilişkin önemli bilgiler vererek şunları söyledi:

"Hatta orada eşek arısı stratejisi dediler ki bu terör örgütlerini yani radikal grupları bir arada toplayıp aslında terörü yok etmek değil amaç. Onları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek, o alana dahil etmek.

Şimdi önümüzdeki süreçte bana kalırsa artık ABD ve İsrail çıkıp diyecek ki bazı çekimser ülke olan işte Suudi Arabistan gibi, Suriye gibi diyecek ki sen İbrahim Anlaşmalarına artık imzanı at. Görüyorsun DEAŞ tehdidi bölgede çok fazla var. Bu defa Suriye demişti ki hatta Şam yönetimine şunu söyledi. Ben yaptırımları kaldıracağım ama sen de İbrahim Anlaşmalarını düşün. Şam dedi ki hayır kesinlikle ben böyle bir şeye katılmıyorum. Ama önümüzdeki süreçte diyecek ki sen kalkınmak istiyorsan İbrahim Anlaşmalarına imza at. Bak SDG de zaten entegrasyon olup olmadığı şu anda belirsiz, iki gün kaldı burada. Yani çok daha birçok denklemi burada konuşabileceğimiz husus var."