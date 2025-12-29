“DEAŞ’ı biz yarattık” itirafı! Trump CIA ve Ortadoğu denklemi
Yalova’da gerçekleştirilen 3 kahraman polisimizin şehit düştüğü DEAŞ operasyonu sonrasında, akıllarda teröristlerin neden Yalova’yı seçtiği sorusu kaldı. Akabinde ABD Başkanı Donlad Trump’ın DEAŞ’ı eski Başkan Obama ve Hillery Clinton’un kurduğunu belirtirken CIA'in eski FBI danışmanının ABD Başkanını destekleyen “biz yarattık” açıklaması dikkat çekti. A Haber’de konuyu değerlendiren Gazeteci Dr. Murat Özer, 2014’te ortaya çıkan DEAŞ’ın nasıl büyüdüğüne ilişin çarpıcı bilgiler verdi.
DEAŞ terör örgütüne yönelik Yalova'da gerçekleştirilen operasyon sonrasında 3 polis memuru şehit düşmüş 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. Olay sonrası DEAŞ'ın artan faaliyetlerine ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Dr. Murat Özer, Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
"DEAŞ'IN KURUCUSU OBAMA VE CLİNTON'DUR"
İlk etapta ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'a yönelik gündem olan açıklamasında, "Hükümetimiz bizi koruyamıyor. DEAŞ'ı onlar üstümüze saldı. Başkan Obama ve Hillary Clinton DEAŞ'ın kurucularıdır. Kurucular onlardır. Hatta Hillary Clinton'ın bu kurucu takımda tek rakibi Obama'dır." ifadelerini kullandı.
"YARALANAN TERÖRİSTLER İSRAİL'E GÖNDERİLİYORDU"
Akabinde CIA'in eski FBI danışmanının katıldığı bir televizyon programında "DEAŞ'ı biz yarattık" söylemi özellikle dikkat çekerken konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi genel tabloda durum ne, biliyor musunuz? DEAŞ'ı biz yarattık. Yani DEAŞ Islamberg'dekilerden ya da Gülen'den daha az CIA yaratımı değil. John McCain orada benimle birlikteydi. Bizim oluşturduğumuz DEAŞ yetkilileriyle birlikteydi. Onlar el-Nusra grubundan gelmişlerdi. Suriye Kurtuluş Cephesi. Bu iki grup birleştirildi bizim yarattığımız DEAŞ'a dönüştürüldü. Onları biz yarattık ve hala yönlendiriyoruz. DEAŞ savaşçıları çatışmada yaralandığında nereye götürülüyorlar, biliyor musunuz? Tanrı aşkına, İsrail'e götürülüyorlar. İsrail hastanelerinde tedavi ediliyorlar ve sonra tekrar savaşa gönderiliyorlar."
DEAŞ NASIL BÜYÜDÜ?
Gazeteci Dr. Murat Özer, Trump ve CIA'in eski FBI danışmanının sözleri sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özer, 2024'te ortaya çıkan DEAŞ'ın ABD'nin eski yönetimlerinin yardımı ve desteğiyle nasıl büyüdüğünü anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Trump diyor ya kurduruldu Obama arkasında. Bu ne demek? Şunu anlatalım öyle anlasınlar. Suriye'de 2014'te ortaya çıktığında örgüt, 2011'de ayaklanma başladı. Suriyeli muhaliflerin elinde yani kurşun atacak mermi yoktu. Yani kurşunu, mermisi, silahı yok, hiçbir şey yok. Örgütle, dünya kadar insanlar farklı farklı örgütlerde Suriye'de Esad rejimine karşı savaşacaklar. Silah bulamıyorlar, mühimmat bulamıyorlar, yiyecek ekmek bulamıyorlar. O atmosferdeyken bir örgüt çıkıyor, diyor ki; size silah veriyorum, maaşa bağlıyorum, para veriyorum, evli olanlarınıza ev veriyorum. Siz o örgütlerden çıkın bana katılın diyor. Şimdi bu nasıl mümkün olacak? Yani size birilerinin para vermesi lazım. İşte diyorum ya hani Trump'ın söylediği şey aslında bu. Siz o yapıları kendiniz doğrudan kurmanıza gerek yok. Bir yapının önünü açarsanız, desteklerseniz, diğerlerine de sürekli baskı yapıp operasyon yapıp katlederseniz, buradaki yapılar küçülürken bu yapı büyür. DEAŞ böyle büyüdü. Bir anda 2014'te Suriye'nin yarısıyla Irak'ın yarısını bir anda hatırlayın 2015'te kontrolüne geçirdi."
"AMAÇ YOK ETMEK DEĞİL YÖNLENDİRMEK"
Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, konuya ilişkin bir ayrıntıyı açarak "eşek arısı stratejisi" de denilen uygulamaya ilişkin önemli bilgiler vererek şunları söyledi:
"Hatta orada eşek arısı stratejisi dediler ki bu terör örgütlerini yani radikal grupları bir arada toplayıp aslında terörü yok etmek değil amaç. Onları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek, o alana dahil etmek.
Şimdi önümüzdeki süreçte bana kalırsa artık ABD ve İsrail çıkıp diyecek ki bazı çekimser ülke olan işte Suudi Arabistan gibi, Suriye gibi diyecek ki sen İbrahim Anlaşmalarına artık imzanı at. Görüyorsun DEAŞ tehdidi bölgede çok fazla var. Bu defa Suriye demişti ki hatta Şam yönetimine şunu söyledi. Ben yaptırımları kaldıracağım ama sen de İbrahim Anlaşmalarını düşün. Şam dedi ki hayır kesinlikle ben böyle bir şeye katılmıyorum. Ama önümüzdeki süreçte diyecek ki sen kalkınmak istiyorsan İbrahim Anlaşmalarına imza at. Bak SDG de zaten entegrasyon olup olmadığı şu anda belirsiz, iki gün kaldı burada. Yani çok daha birçok denklemi burada konuşabileceğimiz husus var."
DEAŞ NEDEN HAREKETLENDİ?
Gazeteci Mete Sohtaoğlu, konuşmasının devamında DEAŞ'ın hareketlenmesinin asıl nedenine ilişkin detay açıklayarak Suriye'deki gelişmelere işaret etti. Sohtaoğlu, geçtiğimiz günlerde ABD askerlerine yapıldığı iddia edilen saldırıya dikkat çekerek şöyle konuştu:
"DEAŞ'ın hareketlenmesi kesinlikle Suriye'deki gelişmelerle bağlantılı. Hatta birkaç gün önceki ABD askerlerine yapıldığı söylenen saldırıyla beraber. Tabii ki şimdi burada ben konuşmamın başında söylediğim gibi bu ülkenin konjonktürüne göre değişiyor. Bakın IŞİD'in yani örgütün varlık göstermediği neredeyse belki bir Kuzey Kore vardır belki İsrail vardır. Ama Şili'de başka bir şey için kullanılabilir. Bu bir merkezden WhatsApp'tan yazıyorlar "Amerika şunu yap" dedi öyle bir şey değil. Oranın dinamiklerine göre bir kiliseye de saldırır, Katolik cemaatine de saldırır, Afrika'da gider başka bir gruba da saldırır putperest diye. Burada bu insanların kullanıldığını bilmeleri mümkün değil. Yani ne için kullanıldıklarını da bilmiyorlar. Çünkü birlikte bir ağları yok. Fakat burada örgütün son zamanda özellikle benim gözlemlediğim finansman ağına yönelik, yardım ağına yönelik ve propagandaya yönelik ve yeniden bir örgütlenme içerisine olduğuna dair benim sosyal medyadaki mesajlardan gözlemlediğim bir mesele var. Ama Suriye'de olması kesinlikle bağlantılı. Bakın bunu her söylediğimiz zaman bazı kesimler kızıyor. DEM Partili ya da onun tabanına gönül vermiş kişiler kızıyor. El Hol kampından IŞİD'liler para karşılığı serbest bırakılıyor yani."
"AYNI KAPMTA DEAŞ-PYD-PKK FLAMALARI…"
Gazeteci Dr. Murat Özer, Türk ordusunun PYD'ye yönelik operasyonlara başlamasının ve akabinde PYD'li Mazlum Abdi açıklamasına ilişkin konuşarak, "Hatırlasan PYD'ye yönelik Türk ordusu operasyona başladığında PYD Mazlum Abdi açıklama yaptı. Dedi ki; eğer Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de operasyona başlar topraklarımıza girerse, o zaman bu DEAŞ'lıların hepsini serbest bırakırım. Onlar da giderler Türk ordusuna karşı bizle savaşırlar. Zaten bu ilişkiyi nerede gördük daha sonra? 8 Aralık'ta devrim gerçekleşti. Deyrizor'da Rakka'da bazı kamplara girdiler Esad'ın bıraktığı karakollara. Hem DEAŞ flamalarını buldular hem PKK'nın PYD'nin flamalarını buldular. Yani karargahları da ortak kullanmışlar." diye konuştu.
