Uyuşturucu operasyonunda gelişme! Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.12.2025 05:53 Güncelleme: 30.12.2025 06:00
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan rap müziğin popüler ismi Ege Karataşlı tutuklandı. Bununla görülen davada tutuklu sayısı 23'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin de aralarında bulunduğu 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

RAPÇİ EGE KARATAŞLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden rapçi Ege Karataşlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulandı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu bildirildi. Soruşturma çerçevesinde 28 Aralık'ta İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda iş yerinde arama yapıldı.

EĞLENCE MEKANLARINDA UYUŞTURUCU MADDE

Aramalarda, "Amaya" isimli işletmede yaklaşık 1 gram kokain, "Bebek Otel"de 2 gram kokain, likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. "Taksim Club IQ" adlı işletmede ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 2 şarjör ve 19 fişek, "Kastel Elektro Müzik"te 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, "Suma Han"da ise satışa hazır halde yaklaşık 4 gram kokain bulundu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

