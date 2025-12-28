“Sosyal belediyecilik” masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

"Ücretsiz ulaşım" ve "Ucuz hizmet" vaatlerinin yerini peş peşe gelen zamlar aldı. ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı.

2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35'i aşan zam, yine AK Parti ve BBP'nin ret oylarına rağmen Meclis'ten geçirilmişti.