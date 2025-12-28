28 Aralık 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri “Sosyal belediyecilik” masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

“Sosyal belediyecilik” masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2025 08:18
Sosyal belediyecilik masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

“Ucuz ve sosyal belediyecilik” vaadiyle göreve gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, ulaşımdan sonra otoparklara da yüksek zam yaptı. Başkentte 1 lira olan otopark ücretinin 6 yılda 250 liraya çıkarılması vatandaşların tepkisini çekti. Artış oranı ‘rekor zam’ olarak yorumlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı otopark zammı tartışmalarına sahne oldu. BELTAŞ'a bağlı otoparkları kapsayan zamlı tarife, AK Parti ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen CHP'nin oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Sosyal belediyecilik masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

Kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretlerinde sert artış yaşandı.

Sosyal belediyecilik masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

ULAŞIM DA CEP YAKIYOR

Yavaş 2019'da göreve geldiğinde Ankara'daki açık ve kapalı tüm belediye otoparklarının ücreti 1 TL idi. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte tam gün otopark ücretleri 250 TL'ye kadar çıktı.

Sosyal belediyecilik masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

"Ücretsiz ulaşım" ve "Ucuz hizmet" vaatlerinin yerini peş peşe gelen zamlar aldı. ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı.

2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35'i aşan zam, yine AK Parti ve BBP'nin ret oylarına rağmen Meclis'ten geçirilmişti.

Sosyal belediyecilik masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

Tam biletin 35 TL'ye, öğrenci biletinin 17 TL'ye çıktığı bu dönemde, otopark ücretlerindeki rekor artış, Ankara'da vatandaşın ulaşım ve yaşam maliyetlerine dair endişelerini derinleştirdi.

Sosyal belediyecilik masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0–15 dakika ücretsiz uygulaması devam ederken, bu sürenin aşılması halinde ücretler ciddi şekilde yükseldi.

Sosyal belediyecilik masalı bitti! Ankara’da 1 liralık otopark 250 TL oldu

Sabah'ın haberine göre; Peş peşe gelen zamlar "ucuz ve sosyal belediyecilik" vaatlerini tartışmalı hale getirirken, muhalefet vatandaştan toplanan milyonlarca liranın nereye harcandığını sorguluyor.

Belediye imkanlarıyla mitinge yargı freni!Belediye imkanlarıyla mitinge yargı freni! BELEDİYE İMKANLARIYLA MİTİNGE YARGI FRENİ!
Mansur Yavaş için soruşturma izniMansur Yavaş için soruşturma izni MANSUR YAVAŞ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör