Yapı Kooperatifi’ne yönelik zimmet operasyonunda gelişme! Tunç Soyer tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye kişilerin zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ASLANOĞLU'NA EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Öte yandan Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

USULSÜZLÜKLER BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ikle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ihale süreci ve mali işlemlere ilişkin çeşitli usulsüzlükler olduğu belirlendi. Raporda; İZBETON ve kooperatif arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde işin ihale bedelinin KDV dahil 167 milyon 528 bin 903 lira olarak belirlendiği ancak aynı işin aradan 1 ay dahi geçmeden KDV dahil 260 milyon 797 bin 681 lira bedelle yeniden ihale edildiği vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arsanın, kooperatif üzerine devrinin yapılmadığı, bu sebeple kooperatifin KDV muafiyetini kaybettiği vurgulandı ve bu yüzden de kurumlar vergisine tabi hale getirildiğinin altı çizildi. Kooperatifin bu süreçte 7 milyon lira ile 1 milyon lira kurumlar vergisi ödemek zorunda bırakıldığı tespit edildi.

GİDERLER KOOPERATİF BÜTÇESİNDEN KARŞILANMIŞ

Yüklenici firmanın karşılaması gereken bazı giderlerin kooperatif bütçesinden karşılandığı raporda yer aldı. Kooperatif ve yüklenici firma arasında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin imzalanan sözleşmede söz konusu bedellerin yüklenici tarafından karşılanacağının açıkça olduğu, buna rağmen kooperatif kayıtlarında bu hizmetlere ilişkin ödemelerin danışmanlık ve eğitim şirketine kooperatif tarafından yapıldığı raporda yer buldu.

RAYİÇ BEDELİNİN ALTINDA SATIŞLAR

Yüklenici firmanın karşılaması gereken elektrik faturası, su faturaları, güvenlik giderleri, kira bedelleri, stopajlar ve kule vinç masraflarının da yine kooperatif tarafından ödendiği ortaya çıktı. Kullanılan demirbaş malzemelerinin ücretinin tamamının da kooperatifin bütçesinden karşılandığı belirtilirken; 1 personeli bulunan yüklenici firmanın, 3 cep telefonu satın alıp bunları da yine kooperatife fatura ettiği tespit edildi. Genel kurul kararı olmadan birçok demirbaşın rayiç bedelinin altında satıldığı da yine raporda yer aldı.

KOMİSYON KARARI OLMADAN İHALE VERİLMİŞ

Danışmanlık ve eğitim şirketinin iş güvenliği sözleşmenin imzalandığı tarihte A.C.A.'ya ait olduğu ancak sonrasında Şenol Aslanoğlu'nun da şirkete ortak olduğu raporda yer aldı. Raporda; 18 Ocak 2022 tarihli genel kurulda ihale komisyonu kurulmasına karar verilmesine rağmen komisyonun kimlerden oluşup ve hangi usulle çalışacağına ilişkin karar alınmadığının da altı çizildi. Denetim kurulu üyelerinin ihale komisyonunda yer almadıklarını beyan ettikleri vurgulanırken, komisyonun fiilen kurulduğuna dair herhangi bir belgenin dosyaya sunulmadığı belirtildi. Bu sebeplerden ötürü yapım işinin ihale komisyonu kararı olmadan yüklenici firmaya verildiğinin altı çizildi. Öte yandan yüklenici firma yetkilisi D.C.'nin, bu görevden ayrıldıktan sonra kooperatifte yönetim kurulu üyesi olduğu da raporda yer aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

SOYER, ASLANOĞLU VE KAYA İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İZBETON'a yönelik kooperatif davasından tutuklu bulunan eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdikleri öğrenildi. Alınan ifadelerin ardından Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 ismin yanı sıra S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Dilek Coşkun, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Kurucu Üyesi ve İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanvekili Burak Bakır, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sürer, City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin ilk sahibi Erdal Şaroğlu, City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi İkinci Sahibi Yıldırım Kuruoğulları'nın da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

TUNÇ SOYER TUTUKLANDI

Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu, Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları hakkında tutuklama kararı verilirken, M.B., K.M., A.D., Y.E., D.Ç. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEBSİS İLE İFADE VERDİLER

Soyer ve Kaya, İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan kooperatif davasından tutuklu bulundukları için Ses ve Görüntü Bileşim sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.