30 Aralık 2025, Salı
T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 30.12.2025 00:00 Güncelleme: 30.12.2025 00:02
T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/200 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
"Davaya konu edilen Hatay ili Reyhanlı ilçesi Mağramsi mahallesi 0 ada 2 parsel ve Hatay ili Reyhanlı ilçesi Mağramsi mahallesi 0 ada 3 parselsayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/200 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.". 11.12.2025
Basın No: ILN02370599
#ilan.gov.tr