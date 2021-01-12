12 Ocak 2021, Salı
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Son dakika: WhatsApp sözleşmeyi iptal edecek mi? WhatsApp'tan flaş sözleşme açıklaması

Son dakika haberleri... Dünya çapında milyonların tepkisini çeken , 'zorunlu sözleşme' hakkında açıklama yaptı. "WhatsApp sözleşmeyi iptal edecek mi?" sorusuna cevap verildi. Twitter'dan açıklama yapan WhatsApp, geri adım atmayacaklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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, milyonların uygulamayı silmesine neden olan yeni sözleşmesi hakkında açıklama yaptı. WhatsApp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp internet sitesinde "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"MESAJ GİZLİLİĞİNİZİ HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMİYOR"

Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.

"NE PAYLAŞIRSANIZ PAYLAŞIN, ARANIZDA KALIR"

WhatsApp, "Özel mesajlarınızı göremeyiz veya aramalarınızı duyamayız, Facebook da göremez. Ne WhatsApp ne de Facebook mesajlarınızı okuyamaz veya WhatsApp üzerinden arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız aramaları duyamaz. Ne paylaşırsanız paylaşın, aranızda kalır. Bunun nedeni, kişisel mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasıdır. Bu güvenliği asla zayıflatmayacağız" ifadelerine yer verildi.

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