Son dakika: WhatsApp sözleşmeyi iptal edecek mi? WhatsApp'tan flaş sözleşme açıklaması

"MESAJ GİZLİLİĞİNİZİ HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMİYOR"



Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.