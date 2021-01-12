WhatsApp sözleşmesini imzalayanlar dikkat! Uzman isim A Haber canlı yayınında tüm sorulara yanıt verdi

Şu anda uygulamayı indirirken bir sürü izin isteniyor, birçok uygulamada parmak izi, yüzü tanıması, bir yakınımızın TC kimlik nosu gibi birçok verimizi daha önce paylaştı. Şimdi WhatsApp bu sözleşmeyle bu bilgileri kullanmak istiyor.

"WHATSAPP SÖZLEŞMEDEN GERİ ADIM ATABİLİR"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir WhatsApp ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirtti, yerli ve milli olan ULAK sisteminin kullanılmasını önerdi. WhatsApp kendisini bu ortamda tekel görüyor. 2 milyar kullanıcıya sahipler. Geçmişte Facebook verileri satmıştı. Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan bu kampanyayla WhatsApp'ın geri atması bekleniyor.