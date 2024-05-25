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Pendikspor Süper Lig'e veda etti! Karagümrük'ün kazanması sonrası hesaba gerek kalmadı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Pendikspor Süper Lig’e veda etti! Karagümrük’ün kazanması sonrası hesaba gerek kalmadı...

Karagümrük'ün kazanmasıyla Pendikspor'un ligde kalma ihtimali ortadan kalktı.

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