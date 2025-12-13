Humus'ta ABD ve Suriye ordusuna saldırı! Pentagon'dan açıklama: 2 ABD askeri 1 sivil öldü
Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini bildirdi. Gelişmenin ardından konuya ilişkin Pentagon, "Suriye'de düzenlenen saldırıda 2 ABD asker ve bir tercüman öldü. 3 kişi yaralandı." ifadelerine yer verdi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.
Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YARALI ASKERLER TAHLİYE EDİLDİ
Haberde, Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, yaralı askerlerin Suriye'nin güneyindeki Tenef'te yer alan ABD askeri üssünden tahliye edildiği bildirildi.
Haberde ayrıca, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiği aktarıldı.
Kaynaklar, saldırının terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Pentagon, bölgede terörle mücadele kapsamında devriye gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucunda 2 ABD askerinin ve tercümanlık yapan 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını aktarırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise saldırganın ortak güçlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TOM BARRACK'TAN KINAMA AÇIKLAMASI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" vurguladı.
Barrack, "Suriye'nin merkezinde ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
BİR SALDIRI DA SÜVEYDA'DA
Öte yandan Suriye'nin güneyindeki Süveyde ilinde bulunan bazı gurupların Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.
Saldırının Dürzi lider Hikmet el Hecri'ye bağlı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.
Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?
- İkna yeteneğinizi katlayan sır! Konuşurken yapılan bu hareketler herkesi etkiliyor
- 9-5 çalışanlar dikkat: Yavaş yavaş hasta ediyor! Sağlığınızı korumak için 4 altın alışkanlık
- Bütün hikaye çocuklukta saklı! O hastalıkla ilgili şaşırtan gerçek
- Devler karşı karşıya! Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda? Rafa Silva kadroda var mı?
- Türkiye’nin nüfus haritası değişti: En genç, en yaşlı ve en kalabalık iller hangisi?
- 13-19 Aralık A101 aktüel katalog yayımlandı: Haftanın Yıldızları indirimleri belli oldu
- Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride “Cingöz” karakterini kim canlandıracak?
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına ve don: Radara yansıdı
- Türkiye damga vurdu! Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: İşte zirvedeki Türk lezzeti