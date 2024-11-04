Fernando Muslera’nın yerine kim gelecek? İşte listedeki adaylar...

Galatasaray'da gözler emektar kaleci Fernando Muslera'ya çevrildi.

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OKAN BURUK AÇIKLADI: SEZON SONUNDA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Muslera hakkında açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini ifade etmişti.

Okan Buruk, "Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım Kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi bir kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil" ifadelerine yer vermişti.

Fotoğraf: AA

İSTE LİSTEDEKİ ADAYLAR

Muslera'nın olası ayrılığının ardından Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan kaleciler arasında PSV'den Walter Benitez, Napoli'den Alex Meret, Al-Nassr'dan Bento, Lazio'dan Ivan Provedel ve Nantes'tan Alban Lafont gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca, Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı da göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, Djordje Petrovic ve Alisson gibi büyük isimlerle de ilgileniyor.