Mauro Icardi’den Mourinho ve Fenerbahçe’ye olay gönderme: Büyük takımlarda böyle şeyler yapmazdı

MOURINHO BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLE ŞEYLER YAPMAZDI

Her zaman sahaya odaklandıklarını ifade eden Mauro Icardi, "Tabii herkes biliyor Fenerbahçe ile bir rakipliğimiz var. Ülke için kötü bir şey oldu tabii ki Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri. En önemli ligde oynamak herkesin istediği bir şey. Bu sene bizim de Play-Off'umuz var. Geçen seneyi tekrar etme fırsatımız var. Onun için mücadele edeceğiz. Bugünlerde sosyal medya da bir iletişim merceği. Geçen sene birçok şey oldu sahanın dışarısında. Olan o şeylerde bazen gülmek için, bazen farklı şekilde iletişim için kullandık biz bunu. Hocanın dedikleriyle ilgili de iki senedir burada saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı. Biz her zaman sahaya odaklandık. Sahaya odaklanmanın sonucunda da iki sene üst üste şampiyon olduk. Herkese karşı mücadele ettik. Bizi bazen durdurmaya çalıştılar fakat başarısız oldular. İlk senemde 14 tane üst üste maç kazandık. Böyle bir rekor kırdık. İkinci senemde 17 maç üst üste kazanarak rekorumuzu tazeledik. Rakibi tabii ki de rahatsız ediyor olabilir bu tarz şeyler. Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü tabii ki de. Her zaman Galatasaray'a karşı konuşacak insanlar olacaktır. Bizim özel bir hocamız var. Türkiye'yi tanıyor. Oyuncuyken de burada oynadı. Hoca olarak da burada başarılara imza attı ve herkese karşı mücadele edecek. Hep beraber mücadele edeceğiz. Daha sezonun bu kadar başındayken böyle söylemleri başlatmanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Biz futbola odaklanmaya devam edeceğiz. İki senenin ödülünü sahaya odaklanarak aldık. Tekrar sahaya odaklanıp ödülü toplamayı bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.