İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonunda flaş gelişme! 30 kişiye tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda gözaltına alınan 48 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Böylece şüphelilerden 30’u tutuklama 18’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Bu isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya, ve Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun ve İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de bulunuyor.
30 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama, 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERALARINA BANT ÇEKİLEN OTELİN MÜDÜRÜ VE GÜVENLİK MÜDÜRÜ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği ve bant çekildiği "Le Meridien" isimli otelin suç tarihlerindeki otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "Suç Delillerini Yok Etme", "Gizleme veya Değiştirme" suçlarında haklarında gözaltı kararı verildi.
4 ŞÜPHELİ DÜN ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ
Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi"ni içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.
Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.
Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.
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