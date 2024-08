Okan Buruk’tan yeni sezon öncesi rakiplerine gözdağı! Çarpıcı açıklama: Kerem ve Köhn takımda kalacak mı?

"OYUNCULARIMIZIN MAÇTAN ÇIKARKEN UFAK TEFEK TEPKİLERİ OLABİLİR"

Okan Buruk, Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun teknik heyet aleyhine tepki gösterdiğine ilişkin haberlere de açıklık getirdi.

Soyunma odasında yaşananlara ilişkin birçok iddianın ortaya atıldığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Biz oyuncularımızın saygısına ve sevgisine her zaman inanıyoruz. Oyuncularımızın maçtan çıkarken ufak tefek tepkileri olabilir. Bu reaksiyon sadece birine kızmak, takıma kızmak, hocaya kızmak değildir. Bazen oyuncu kendisine kızıp tepki de verebilir. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde, her hocaya karşı her kulüpte olabiliyor. Burada oyuncuların iyi niyetine güvenmek gerekiyor. Oyuncular insan sonuçta. Biz zaten soyunma odasında oyuncularımızı çıkardıktan sonra onları neden çıkardığımızı, ne düşündüğümüzü de açıklıyoruz. Maç öncesi ya da sonrası. Bu tür şeyler tabii olacak, bazı oyuncu çıktığında hiç mutsuz olmaz bazısı ise olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir oyundan çıktığında. En doğru şekilde burada oyuncularımızla karşılıklı sevgi saygı değişmez. O yüzden saha içerisinde ne oluyorsa soyunma odasında da bu tür şeyler oluyor. Bunların farklı şekilde yansıtılmasını da doğru bulmuyorum."