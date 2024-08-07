Okan Buruk’tan yeni sezon öncesi rakiplerine gözdağı! Çarpıcı açıklama: Kerem ve Köhn takımda kalacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Beşiktaş maçındaki sonucun kendilerini çok üzdüğünü ve yaraladığını anlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Buradan bir ders çıkaracağız ve bu dersi erkenden çıkarmamız önemli. Bence bu hafta içi çalışmalarımız ve toplantılar çok olumlu geçti. Cuma günkü maça, lige başlamaya çok hazırız. Tekrar hatırlatayım biz son 2 senenin şampiyonuyuz. Burada en az sorunsuz ve en güçlü kadroya sahibiz. Geçen senenin en az gol yiyen kalecisi bizde, defansı bizde, en çok gol atan ve asist yapanı bizde. Bunun üzerine önemli transferler yaptık. Geçen sezondan daha da güçlü olacağız. Kendimize güveniyoruz. Cuma günü taraftarlarımızla yürüyüşümüz başlıyor, zaferlerle dolu bir yıl bizi bekliyor. 2 senedir ben buradayım ve 2 senede de sezon başı hep böyle kaos yaratılmaya çalışılıyor. Bu kaosun içinden çıkıp lige olumlu şekilde başlamak istiyoruz. Ben özellikle büyük Galatasaray taraftarına tekrar buradan seslenmek istiyorum. Takımlarına, hocalarına, yöneticilerine ve başkanlarına güvensinler. Burada çok büyük bir çalışma ve emek var. Uzun zamandır bu emeği veriyoruz. 2 sene onları çok mutlu ettik. Takıma destek olmak, güvenmek gerekiyor. O yüzden hep beraber cuma günü yeni bir sayfa yazmak için rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar buluşacağız. Bize güvensinler, biz onların güvenlerini son 2 senede boşa çıkarmadık. Oyuncularım çok motive. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir sezona başlıyoruz.