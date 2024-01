Beşiktaş’tan ara transfer bombaları! Fenerbahçe’ye yıldız çalımı

"SAHAYA ÖLMEK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

"Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz. Taktikler profesyonel durumlar. Önemli olan buraya geldiğimizden beri ruhu aşılamak. Bazı pozisyonlara oyuncular almamız lazım. Çok fazla bu konuları konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız her şeye karar verecek. En iyi çözümleri bulacağız kulüp için. Artık iyi çözümlere ihtiyaç var. Dünyanın en iyisi değiliz, gerçekleri görüp daha iyiye gitmemiz lazım. Son maçları gördüm. Genç takımdan gelen oyuncuları gördüm. Semih, son 2 maçta goller attı. Özkaynaktan gelen oyuncularımız çok önemli. Onların üzerinde çok önemli planlarımız var. Tabii ki sihirli bir değnek yok, dün gece geldim. Sağlık kontrolünden geçtim. Rize'ye gideceğiz. En iyi şekilde her şeyi organize edeceğiz."