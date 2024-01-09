Beşiktaş'tan ara transfer bombaları! Fenerbahçe'ye yıldız çalımı
Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine son olarak Portekiz efsanesi Fernando Santos'u getirdi. Ara transfer döneminde takıma yeni yıldızlar takviye ederek güçlenmek isteyen siyah beyazlıların kancayı taktığı ve peşinde olduğu isimler duyuruldu. Öte yandan Beşiktaş, rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız oyuncu için de devreye girdi. İşte detaylar...
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, art arda 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine Portekiz efsanesi Fernando Santos'un getirildiğini açıklamıştı.
YENİ İSMİ DUYURDULAR
Geçtiğimiz gün Beşiktaş, resmi açıklamada bulunarak Portekizli efsane teknik direktör Fernando Santos'u duyurmuştu.
69 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.
Santos en son kulüp bazında 2007-2010 yılları arasında PAOK'u çalıştırmıştı.
İSTANBUL'DA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi olan Fernando Santos, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.
Portekizli çalıştırıcı için bugün imza töreni düzenledi.
Beşiktaş'a şampiyonluklar kazandırmak istediğini söyleyen Santos, iddialı açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un sözleri;
"SAHAYA ÖLMEK İÇİN ÇIKACAĞIZ"
"Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz. Taktikler profesyonel durumlar. Önemli olan buraya geldiğimizden beri ruhu aşılamak. Bazı pozisyonlara oyuncular almamız lazım. Çok fazla bu konuları konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız her şeye karar verecek. En iyi çözümleri bulacağız kulüp için. Artık iyi çözümlere ihtiyaç var. Dünyanın en iyisi değiliz, gerçekleri görüp daha iyiye gitmemiz lazım. Son maçları gördüm. Genç takımdan gelen oyuncuları gördüm. Semih, son 2 maçta goller attı. Özkaynaktan gelen oyuncularımız çok önemli. Onların üzerinde çok önemli planlarımız var. Tabii ki sihirli bir değnek yok, dün gece geldim. Sağlık kontrolünden geçtim. Rize'ye gideceğiz. En iyi şekilde her şeyi organize edeceğiz."
"ŞAMPİYONLUKLARI GERİ GETİRECEĞİZ"
"Bu takım maç kazanacak. Sadece birkaç maç kazanmak yeterli mi derseniz, hayır. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır, her zaman şampiyonluktur, her zaman kupalardır. Tarihinde bunlar var. Geri getirmek için mücadele edeceğiz."
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Santos'un gelişi ile birlikte ligde yeniden liderlik yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.
SAĞ BEKE SVENSSON
Siyah beyazlılar, başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü operasyonla Portekiz'e giderek deneyimli teknik adamı ikna ederken sağ bek transferinde de Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşmaya varıldı.
BAKASETAS DA TAMAM
Beşiktaş'ın, Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve buradan ayrılmak isteyen Anastasios Bakesetas için de hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
KARTAL'DAN SAVIC İÇİN ATAK!
Yine savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetiminin gündeminde isim ise Atletico Madridli Stefan Savic.
Siyah beyazlılar adı Fenerbahçe için de geçen Karadağlı savunmacı için İspanyol ekibi ile temaslarını sürdürüyor.
RENATO SANCHES İÇİN DEVREYE GİRDİ
Fransız basınının haberine göre, Roma'nın kiralık sözleşmesini feshetmek istediği Renato Sanches için PSG'nin yeni bir çözüm arayışı içerisinde olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın da Portekizli futbolcuya ilgisinin olduğu aktarıldı.
SANTOS YAKINDAN TANIYOR
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Renato Sanches'i yakından tanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Van Edremit, İpekyolu, Tuşba Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...
- Süper Lig ertelenen maçların tarihleri 9-10-11 Ocak TFF | Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman, hangi tarihte oynanacaklar?