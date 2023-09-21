Club Brugge -Beşiktaş canlı anlatım | Club Brugge - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
SON DAKİA | Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oluyor. Peki, Club Brugge -Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler nasıl şekillendi? İşte detaylar...
SON DAKİKA SPOR HABERİ | Temsilcimiz Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşıyor.
BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Jan Breydel Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 22.00.
Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönettiği müsabaka, Exxen platformundan canlı.
CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:
Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Mechele, Spileers, De Cuyper, Vetlesen, Onyedika, Skov Olsen, Vanaken, Zinckernagel, Thiago
Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar
HAKEMLER
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı.
Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.
Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ TAM KADRO
Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Yeni transferlerden Eric Bailly'nin teknik direktör Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler ise UEFA kadrosunda yer almıyor.
KARTAL, AVRUPA'DA 6'DA 6 YAPTI
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazandı.
Beşiktaş, eleme turlarında Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0'lık skorla mağlup etti.
Bu karşılaşmalarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.
CLUB BRUGGE İLE 4. RANDEVU
Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika temsilcisi, 1'ini ise siyah-beyazlılar kazandı.
Beşiktaş, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası grup aşamasında oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Club Brugge ise 2014-2015'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan müsabakalardan 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
BELÇİKA EKİBİNDEN 12 MAÇTA 8 GALİBİYET
Club Brugge, bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 12 müsabakaya çıktı.
Norveçli Ronny Deila'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika temsilcisi, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
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