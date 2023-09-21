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Son dakika: Club Brugge-Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftar gözaltına alındı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Son dakika: Club Brugge-Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftar gözaltına alındı

Beşiktaş’ın Konferans Ligi’nde Club Brugge ile oynayacağı maç öncesi, 27 Türk taraftar gözaltına alındı.

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