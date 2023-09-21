Fenerbahçe – Nordsjaelland maçı canlı anlatım | Fenerbahçe – Nordsjaelland maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 261. MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 261. mücadelesinde 102. galibiyetini hedefliyor.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.