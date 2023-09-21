Fenerbahçe – Nordsjaelland maçı canlı anlatım | Fenerbahçe – Nordsjaelland maçı hangi kanalda?
SON DAKİKA | UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk ediyor. Peki maçın ilk 11’lerinde kimler var? Maça dair tüm detayları ve Fenerbahçe – Nordsjaelland maçının canlı anlatımını ahabaer.com.tr’den takip edebilirsiniz…
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Avrupa arenasında temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Kadıköy'de Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlıyor.
FENERBAHÇE – NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Maç Ülker Stadı'nda saat 19.45'te.
Müsabaka, EXXEN'den canlı
FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇINDA 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi.
Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen.
FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND CANLI ANLATIM TIKLA TAKİP ET
MAÇIN HEKEMİ
Müsabakanın hakemi Macaristanlı Gergo Bogar.
Bogar'ın yardımcılıkları aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai.
Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 261. MAÇI
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 261. mücadelesinde 102. galibiyetini hedefliyor.
Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.
Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.
TEK EKSİK CENGİZ
Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısına tek eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde ligde son oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turunda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi de 5-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek gruplara kalmayı başardı.
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SON 18 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET
Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 18 Avrupa mücadelesinde 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.
Trendyol Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve bugüne kadar firesiz şekilde ilerledi.
Avrupa kupaları genelinde ise çıktığı 260 müsabaka sonunda 101 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 347 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.
KONFERANS LİGİ'NDE 9. SINAV
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 9. maçını yapacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.
21 Eylül Perşembe
Fenerbahçe- Nordsjaelland/19:45
5 Ekim Perşembe
Spartak Trnava-Fenerbahçe/22:00
26 Ekim Perşembe
Fenerbahçe- Ludogorets/19.45
9 Kasım Perşembe
Ludogorets-Fenerbahçe/23.00
30 Kasım Perşembe
Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00
14 Aralık Perşembe
Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45
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