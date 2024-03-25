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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, yapımı devam eden stadı gezdi

MKE ANKARAGÜCÜ AA
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok, yapımı devam eden stadı gezdi

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımı devam eden stadı gezerek, MKE Ankaragücü taraftarıyla bir araya geldi. Turgut Altınok, "Ankaragücü Sosyal Tesisi'ni belediye olarak biz yapacağız. Deplasman problemi kalmayacak. Deplasmana otobüs kaldıracağız" dedi.

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