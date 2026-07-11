İngiltere Norveç’i eleyerek adını yarı finale yazdırdı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final bileti İngiltere'nin oldu. Çeyrek finalde Norveç'i 2-1 eleyen İngilizler adını son dört takım arasına yazdırırken, İskandinav temsilcisi ise turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası heyecanı Miami'de son kez yaşandı. Şehrin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yaptığı kritik mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetti. İŞTE İLK 11'LER NORVEÇ: Nyland, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Schjelderup, Ryerson, Sörloth, Haaland İNGİLTERE: Pickford, Konsa, Guehi, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Gordon, Madueke, Kane NORVEÇ TARİHİNDE İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda Brezilya'yı Erling Haaland'ın attığı iki golle 2-1 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdırdı. Grup aşamasını Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan İskandinav ekibi, turnuvada oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı.