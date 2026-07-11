İngiltere Norveç’i eleyerek adını yarı finale yazdırdı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final bileti İngiltere'nin oldu. Çeyrek finalde Norveç'i 2-1 eleyen İngilizler adını son dört takım arasına yazdırırken, İskandinav temsilcisi ise turnuvaya veda etti.
Dünya Kupası heyecanı Miami'de son kez yaşandı. Şehrin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yaptığı kritik mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetti.
İŞTE İLK 11'LER
NORVEÇ: Nyland, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Schjelderup, Ryerson, Sörloth, Haaland
İNGİLTERE: Pickford, Konsa, Guehi, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Gordon, Madueke, Kane
NORVEÇ TARİHİNDE İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE
Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda Brezilya'yı Erling Haaland'ın attığı iki golle 2-1 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdırdı. Grup aşamasını Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan İskandinav ekibi, turnuvada oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı.
HAALAND GOL KRALLIĞI YARIŞINDA
Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, turnuvada kaydettiği 7 golle gol krallığı yarışında Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Milli takım formasıyla 54 maçta 62 gole ulaşan Haaland, son 14 resmi karşılaşmada ise 27 kez fileleri havalandırdı.
İNGİLTERE ÇEYREK FİNALE MEKSİKA ENGELİNİ AŞARAK GELDİ
İngiltere, son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiliz ekibi, grup aşamasını Hırvatistan, Gana ve Panama'nın önünde lider tamamladı. Meksika karşısında Jude Bellingham iki gol kaydederken, Harry Kane ise penaltıdan ağları havalandırdı.
HARRY KANE REKORUN EŞİĞİNDE
Dünya Kupası'nda üst üste üçüncü kez çeyrek final oynayacak olan İngiltere, son 10 maçında yalnızca bir kez mağlup oldu. Takım kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası tarihinde İngiltere adına attığı 14 golle organizasyondaki en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Tecrübeli golcü, Norveç karşısında gol atması halinde Gary Lineker'in üst üste dört Dünya Kupası maçında gol atma rekoruna ortak olacak.