İngiltere'den kusursuz kapanış! Panama turnuvaya veda etti
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup ederek son 32 turuna 3'te 3 yaparak yükseldi. Turnuvadaki etkileyici performansını sürdüren İngilizler, eleme turu öncesi önemli bir moral kazanırken, Panama ise Dünya Kupası'na puansız veda etti. İşte maçta yaşananlar...
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup ederek grup etabını kayıpsız tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Üç maçta üç galibiyet alan İngilizler eleme turu öncesi güven tazelerken, Panama ise puan alamadan turnuvaya veda etti.