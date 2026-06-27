İngiltere'den kusursuz kapanış! Panama turnuvaya veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup ederek son 32 turuna 3'te 3 yaparak yükseldi. Turnuvadaki etkileyici performansını sürdüren İngilizler, eleme turu öncesi önemli bir moral kazanırken, Panama ise Dünya Kupası'na puansız veda etti. İşte maçta yaşananlar...