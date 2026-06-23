New Jersey'de 5 gollü şölen! Norveç-Senegal'i 3-2 mağlup etti

3. dakika: Norveç gole çok yaklaştı. Kristoffer Ajer'in kafa vuruşunu Senegal savunması son anda engelledi. 12. dakika: Norveç'te zorunlu değişiklik. Julian Ryerson sakatlanarak oyundan çıktı, yerine Marcus Holmgren Pedersen girdi. 17. dakika: Senegal etkili geldi ve sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. 28. dakika: Nicolas Jackson ceza sahası çevresinden şansını denedi ancak kaleyi bulamadı. 37. dakika: Martin Odegaard'ın tehlikeli şutunda Senegal savunması gole izin vermedi. 39. dakika: Idrissa Gueye'nin uzaktan şutu Norveç kalesini yokladı ancak isabet çıkmadı. 41. dakika: Lamine Camara'nın vuruşu auta gitti. 43. dakika | GOL (1-0): Oyuna sonradan giren Marcus Holmgren Pedersen, Norveç'i öne geçiren golü kaydetti. 45+1. dakika: Senegal beraberliğe çok yaklaştı. Ismaila Sarr'ın kaleyi bulan vuruşunda Norveç savunması kritik müdahale yaptı. 45+4. dakika: Erling Haaland'ın kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.

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İKİNCİ YARI

46. dakika: Norveç'te Patrick Berg oyuna girdi, Fredrik Aursnes kenara geldi.

48. dakika | GOL (2-0): Martin Odegaard'ın asistinde Erling Haaland fileleri havalandırdı.

52. dakika: Nicolas Jackson'ın kafa vuruşunu Norveç kalecisi çıkardı.

53. dakika | GOL (2-1): Sadio Mane'nin asistinde Ismaila Sarr farkı bire indirdi.

58. dakika | GOL (3-1): Patrick Berg'in pasında Erling Haaland kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

59-63. dakikalar: Senegal kalecisi Edouard Mendy sakatlandı ve yerini Mory Diaw'a bıraktı.

66. dakika: Ismaila Sarr'ın etkili şutunu Norveç savunması güçlükle uzaklaştırdı.

71. dakika: Norveç'te Antonio Nusa oyundan çıktı, Andreas Schjelderup oyuna dahil oldu.

74. dakika: Ismaila Sarr bir kez daha kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı.

84. dakika: Norveç savunmasını güçlendirmek için Leo Ostigard ve Oscar Bobb oyuna girdi.

90+3. dakika | GOL (3-2): Nicolas Jackson'ın asistinde Ismaila Sarr kendisinin ikinci golünü attı.

90+9. dakika: Ismaila Sarr'ın kafa vuruşu auta çıktı, Senegal beraberlik fırsatını kaçırdı.

90+10. dakika: Son düdük çaldı, Norveç sahadan 3-2 galip ayrıldı.