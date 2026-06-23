New Jersey'de 5 gollü şölen! Norveç-Senegal'i 3-2 mağlup etti
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda Norveç ile Senegal arasında oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Tam 5 golün atıldığı mücadelede Norveç, rakibini 3-2 mağlup ederek hanesine kritik 3 puanı yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, ikinci maçında Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi.
İLK YARI
3. dakika: Norveç gole çok yaklaştı. Kristoffer Ajer'in kafa vuruşunu Senegal savunması son anda engelledi.
12. dakika: Norveç'te zorunlu değişiklik. Julian Ryerson sakatlanarak oyundan çıktı, yerine Marcus Holmgren Pedersen girdi.
17. dakika: Senegal etkili geldi ve sağ kanattan köşe vuruşu kazandı.
28. dakika: Nicolas Jackson ceza sahası çevresinden şansını denedi ancak kaleyi bulamadı.
37. dakika: Martin Odegaard'ın tehlikeli şutunda Senegal savunması gole izin vermedi.
39. dakika: Idrissa Gueye'nin uzaktan şutu Norveç kalesini yokladı ancak isabet çıkmadı.
41. dakika: Lamine Camara'nın vuruşu auta gitti.
43. dakika | GOL (1-0): Oyuna sonradan giren Marcus Holmgren Pedersen, Norveç'i öne geçiren golü kaydetti.
45+1. dakika: Senegal beraberliğe çok yaklaştı. Ismaila Sarr'ın kaleyi bulan vuruşunda Norveç savunması kritik müdahale yaptı.
45+4. dakika: Erling Haaland'ın kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.
İKİNCİ YARI
46. dakika: Norveç'te Patrick Berg oyuna girdi, Fredrik Aursnes kenara geldi.
48. dakika | GOL (2-0): Martin Odegaard'ın asistinde Erling Haaland fileleri havalandırdı.
52. dakika: Nicolas Jackson'ın kafa vuruşunu Norveç kalecisi çıkardı.
53. dakika | GOL (2-1): Sadio Mane'nin asistinde Ismaila Sarr farkı bire indirdi.
58. dakika | GOL (3-1): Patrick Berg'in pasında Erling Haaland kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
59-63. dakikalar: Senegal kalecisi Edouard Mendy sakatlandı ve yerini Mory Diaw'a bıraktı.
66. dakika: Ismaila Sarr'ın etkili şutunu Norveç savunması güçlükle uzaklaştırdı.
71. dakika: Norveç'te Antonio Nusa oyundan çıktı, Andreas Schjelderup oyuna dahil oldu.
74. dakika: Ismaila Sarr bir kez daha kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı.
84. dakika: Norveç savunmasını güçlendirmek için Leo Ostigard ve Oscar Bobb oyuna girdi.
90+3. dakika | GOL (3-2): Nicolas Jackson'ın asistinde Ismaila Sarr kendisinin ikinci golünü attı.
90+9. dakika: Ismaila Sarr'ın kafa vuruşu auta çıktı, Senegal beraberlik fırsatını kaçırdı.
90+10. dakika: Son düdük çaldı, Norveç sahadan 3-2 galip ayrıldı.