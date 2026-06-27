Fransa'dan Norveç'e gol şovu! Lider olarak son 32 turuna yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son hafta maçında Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup ederek grubunu zirvede tamamladı. Mücadeleye damga vuran isim Ousmane Dembele oldu. Fransız yıldız, 7, 20 ve 32. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Norveç'in tek golü 21. dakikada Thelo Aasgaard'dan gelirken, son sözü uzatma dakikalarında Desire Doue söyledi. 90+4'te farkı yeniden üçe çıkaran Fransa, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak son 32 turuna grup lideri olarak adını yazdırdı.