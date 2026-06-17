Dünya Kupası'nda İngiltere-Hırvatistan maçı heyecanı! Kane mi Modric mi?

İKİ TAKIM DA KUPAYI İSTİYOR

İngilizler 1966'dan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Hırvatistan ise daha önce finalde kaybettiği Dünya Kupası'nı bu kez müzesine götürerek bir ilki başarmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford, James, Stones, Guéhi, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane.

Hırvatistan: Livakovic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic, P. Sucic, Baturina, Musa.

EN BÜYÜK KOZ KANE

İngiltere'nin en önemli hücum silahı ise bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol kaydeden Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane olacak. İngiltere'nin kadrosunda Harry Kane'in yanı sıra Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka ve Ollie Watkins gibi birçok yıldız isim bulunuyor.

HIRVATLARI LİDERİ MODRIC

Hırvatistan kadrosu ise büyük ölçüde tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Bu oyuncuların başında, beşinci kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak olan ve kaptanlık göreviyle birlikte oyunun kurucu rolünü üstlenen Luka Modric bulunuyor. Takımın öne çıkan diğer isimleri arasında ise Manchester City'de oynayan ve savunmanın lideri konumundaki Josko Gvardiol ile PSV forması giyen, hücum hattına tecrübe ve üretkenlik katan Ivan Perisic yer alıyor.