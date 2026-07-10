Oğuz Çetin'den taraftarı heyecanlandıran açıklama: "Greenwood geliyor"
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızın transferini büyük ölçüde tamamlarken, beklenen açıklama Futbol Direktörü Oğuz Çetin'den geldi. Avusturya kampı öncesinde Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood sorusunu yanıtlayan Çetin, tek kelimelik açıklamasıyla transferi doğruladı.
Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önemli bir hamleyi daha tamamladı. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde anlaşma sağlandı.
AZİZ YILDIRIM BİZZAT DEVREYE GİRDİ
Transfer sürecinde Başkan Aziz Yıldırım'ın yürüttüğü görüşmeler sonuç verdi. Marsilya ile yapılan pazarlıkların ardından taraflar bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda el sıkıştı.
İlk etapta Fransız ekibi 50 milyon euroluk bonservis bedelinin tamamını peşin talep ederken, Fenerbahçe ödemeyi taksitler halinde gerçekleştirmek istiyordu. Son görüşmelerin ardından taraflar, 40 milyon euro bonservis ve performansa bağlı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Ayrıca Greenwood'un bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 40'ı da Marsilya'ya aktarılacak.
4 YILLIK SÖZLEŞME
İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile yıllık 8 milyon euro garanti ücret karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Anlaşmada performansa bağlı toplam 3 milyon euroluk bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.
"GREENWOOD GELİYOR"
Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferiyle ilgili heyecanı artıran gelişme Avusturya'da yaşandı.
Fransa'nın Marsilya kentinde İngiliz yıldız için yürütülen transfer görüşmelerinin ardından futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin, takımın kamp yaptığı Avusturya'nın Linz kentine geçti.
Linz Havalimanı'nda sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan ikiliden Oğuz Çetin, Mason Greenwood transferine ilişkin yöneltilen soruya tek kelimeyle yanıt verdi: "Geliyor." Bu açıklama, transferde sona gelindiği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.