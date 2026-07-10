Oğuz Çetin'den taraftarı heyecanlandıran açıklama: "Greenwood geliyor"

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önemli bir hamleyi daha tamamladı. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde anlaşma sağlandı.

AZİZ YILDIRIM BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Transfer sürecinde Başkan Aziz Yıldırım'ın yürüttüğü görüşmeler sonuç verdi. Marsilya ile yapılan pazarlıkların ardından taraflar bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda el sıkıştı.

İlk etapta Fransız ekibi 50 milyon euroluk bonservis bedelinin tamamını peşin talep ederken, Fenerbahçe ödemeyi taksitler halinde gerçekleştirmek istiyordu. Son görüşmelerin ardından taraflar, 40 milyon euro bonservis ve performansa bağlı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Ayrıca Greenwood'un bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 40'ı da Marsilya'ya aktarılacak.