Norveç adını son 16'ya yazdırdı! Fildişi Sahili turnuvaya veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç, Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 2-1'lik skorla geçen İskandinav temsilcisi yoluna devam ederken, Fildişi Sahili ise turnuvaya veda etti.