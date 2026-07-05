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İskandinav rüzgarı sambacıları devirdi! Norveç çeyrek finalde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İskandinav rüzgarı sambacıları devirdi! Norveç çeyrek finalde

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İskandinav temsilcisi tarihi bir zafere imza atarken, kupanın en büyük favorilerinden Brezilya turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç çeyrek final bileti için karşı karşıya geldi.

ABD Futbol Federasyonu'ndan Ismail Elfath'ın yönettiği mücadelede iki ekip kozlarını paylaşırken, sahadan 2-1 galip ayrılan Norveç adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilya ise turnuvaya veda etti.

Ahaber

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#Dünya Kupası
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