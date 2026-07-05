İskandinav rüzgarı sambacıları devirdi! Norveç çeyrek finalde

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İskandinav temsilcisi tarihi bir zafere imza atarken, kupanın en büyük favorilerinden Brezilya turnuvaya veda etti.