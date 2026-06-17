Dünya Kupası'na güçlü başlangıç! Norveç Irak'ı 4-1 mağlup etti
2026 FIFA Dünya Kupası'nın I Grubu maçında Irak ve Norveç karşı karşıya geldi. Boston Stadyumu'nda başlayan dev karşılaşmada Norveç rakibi Irak'ı 4-1 yenerek averajla liderliğe yükseldi. İşte maçta yaşananlar...
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda heyecan sürerken J Grubu'nda Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geldi. Gabonlu hakem Pierre Atcho'nun çaldığı ilk düdüğün ardından Norveç 4-1'lik skor elde ederek Irak'ı mağlup etti.
Atcho'nun yönettiği maçta gol perdesini 29. dakikada Erling Haaland açtı ve Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Irak, Eymen Hüseyin'in golüyle eşitliği yakalarken, 43. dakikada Haaland bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı Norveç'in üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda Norveç etkili oyunu sürdürürken, 78. dakikada Leo Ostigard ve 90+7. dakikada Thorstved'in kaydettiği gollerle Stale Solbakken'in öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Norveç, Dünya Kupası grup aşamasına 3 puanla başlamayı başarırken, ikinci maçında Senegal ile Irak ise Fransa ile karşılaşacak.
İLK YARI
29' Erling Haaland golünü attı, Norveç 1-0 öne geçti.
39' Aymen Hussein kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.
43' Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve Norveç'i 2-1 öne taşıdı.
İKİNCİ YARI
58' Ali Jassim sakatlık yaşadı, oyun kısa süre durdu.
59' Irak'ta Zidane Iqbal ve Marko Farji oyuna dahil oldu.
73' Her iki takımda peş peşe oyuncu değişiklikleri yapıldı.
76' GOL | Martin Odegaard'ın kullandığı kornerde Leo Ostigard kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 1-3
81' Odegaard yerini Patrick Berg'e bıraktı.
83' Erling Haaland'ın şutunu Irak kalecisi çıkardı.
90+7' GOL | Haaland'ın asistinde Kristian Thorstvedt kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-4
İLK 11'LER
Irak: Hassan, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Al-Ammari, Ismael, Jasim, Hussein, Al-Hamadi
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Aursnes, Berge, Odegaard, Nusa, Sörloth, Haaland