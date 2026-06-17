2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda heyecan sürerken J Grubu'nda Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geldi. Gabonlu hakem Pierre Atcho'nun çaldığı ilk düdüğün ardından Norveç 4-1'lik skor elde ederek Irak'ı mağlup etti.

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Atcho'nun yönettiği maçta gol perdesini 29. dakikada Erling Haaland açtı ve Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Irak, Eymen Hüseyin'in golüyle eşitliği yakalarken, 43. dakikada Haaland bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı Norveç'in üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Norveç etkili oyunu sürdürürken, 78. dakikada Leo Ostigard ve 90+7. dakikada Thorstved'in kaydettiği gollerle Stale Solbakken'in öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Norveç, Dünya Kupası grup aşamasına 3 puanla başlamayı başarırken, ikinci maçında Senegal ile Irak ise Fransa ile karşılaşacak.

İLK YARI

29' Erling Haaland golünü attı, Norveç 1-0 öne geçti.

39' Aymen Hussein kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

43' Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve Norveç'i 2-1 öne taşıdı.