2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Meksika diğer maçlarında olduğu gibi oyunu kısa sürede rakip yarı alana yıkmakta İngiltere karşısında zorluk yaşadı. İngiltere'nin de kendi yarı alanında topa sahip olmasına izin vermeyen Meksika, ilk tehlikeli pozisyonunu Raul Jimenez'le yakalasa da kaleci Pickford'u geçemedi. Orta sahada sert ve çok adamlı baskı yaparak İngiltere'nin oyun kurmasına izin vermeyen Meksika, orta alandaki direncini iki kez kaybetti ve kalesinde peş peşe goller gördü. Bellingham'ın 36 ve 38. dakikadaki golleriyle rahatlayan İngiltere, 42. dakikada kalesinde golü gördü. Meksika ilk yarının son bölümlerinde beraberlik golünü atmaya yaklaşsa da ilk yarı İngilizlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.