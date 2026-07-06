Meksika - İngiltere maç sonucu: 2-3
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Jarrel Quansah'ın kırmızı kartıyla yaklaşık 40 dakika 10 kişi mücadele eden İngilizler, Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle tur biletini aldı. İngiltere'nin çeyrek finaldeki rakibi Norveç olacak.
Stat: Mexico City
Hakemler: Alireza Faghani, George Lakrindis, Andrew Lindsay (Avustralya)
Meksika: Rangel, Sanchez (Dk. 79 Fidalgo), Montes (Dk. 46 Edson Alvarez), Vasquez, Gallardo, Mora (Dk. 61 Gimenez), Lira, Romo (Dk. 61 Gutierrez), Alvarado, Quinones (Dk. 81 Martinez), Raul Jimenez
İngiltere: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (Dk. 75 Spence), Anderson (Dk. 75 Burn), Rice, Saka (Dk. 57 Stones), Bellingham, Gordon, Kane (Dk. 90 Rogers)
Goller: Dk. 36 ve Dk. 38 Bellingham, Dk. 60 Kane (Penaltıdan) (İngiltere), Dk. 42 Quinones Dk. 69 Raul Jimenez (Penaltıdan) (Meksika)
Kırmızı kart: Dk. 54 Quansah (İngiltere)
Sarı kartlar: Dk. 1 Rice, Dk. 68 Guehi, Dk. 72 O'Reilly, Dk. 90+8 Henderson (Kulübede) (İngiltere), Dk. 71 Sanchez, Dk. 90+8 Vazquez (Meksika)
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Meksika diğer maçlarında olduğu gibi oyunu kısa sürede rakip yarı alana yıkmakta İngiltere karşısında zorluk yaşadı. İngiltere'nin de kendi yarı alanında topa sahip olmasına izin vermeyen Meksika, ilk tehlikeli pozisyonunu Raul Jimenez'le yakalasa da kaleci Pickford'u geçemedi. Orta sahada sert ve çok adamlı baskı yaparak İngiltere'nin oyun kurmasına izin vermeyen Meksika, orta alandaki direncini iki kez kaybetti ve kalesinde peş peşe goller gördü. Bellingham'ın 36 ve 38. dakikadaki golleriyle rahatlayan İngiltere, 42. dakikada kalesinde golü gördü. Meksika ilk yarının son bölümlerinde beraberlik golünü atmaya yaklaşsa da ilk yarı İngilizlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere'nin bir topu direkten döndü. Rakibinin skoru eşitlemek için ileri çıkmasına izin vermeyen İngilizler 54. dakikada Quansah'ın VAR incelemesi sonrası oyundan atılmasıyla 10 kişi kalsa da 60. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. Penaltıdan skoru 3-1 yapan Kane, bir süre sonra yaptığı faulle Meksika'nın penaltı kazanmasına sebep olurken, Raul Jimenez penaltıdan skoru 3-2'ye getirerek Meksikalıların ümitlerini yeniden yeşertti. Kalan dakikalarda oyunu tek kaleye çevirerek rakibini savunmaya kapatan Meksika, sürekli orta yaparak şansını denese de aradığı golü bulamadı ve İngiltere karşılaşmayı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.