Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak

DÜNYA KUPASI EFSANESİ MESSİ'DEN TARİHİ İSTATİSTİK Arjantin'in 38 yaşındaki efsane kaptanı Lionel Messi, İsviçre karşısında da takımının en büyük kozu olacak. Dünya Kupası tarihinin 21 golle en golcü oyuncusu konumundaki Messi, organizasyonda üst üste 9 maçta gol atarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bu turnuvada çıktığı 5 maçta 8 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, Kylian Mbappe ile birlikte gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor.

İSVİÇRE 72 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI Grup aşamasını hata yapmadan geçen İsviçre, Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı grubu 7 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda Cezayir'i 2-0 mağlup eden İsviçre, son 16 turunda ise Kolombiya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte İsviçre, tam 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.