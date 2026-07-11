Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final mücadeleleriyle sürüyor. Son şampiyon Arjantin, 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren İsviçre ile yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Kansas City Stadı'nda oynanacak dev karşılaşmanın canlı anlatımı, önemli anları ve tüm gelişmeleri anbean ahaber.com.tr'de olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde futbolseverlerin merakla beklediği Arjantin - İsviçre mücadelesi, ABD'nin Kansas City Stadı'nda oynanacak. TSİ 04.00'te başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pedro Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak.
ARJANTİN GERİDEN GELİP KAZANMAYI BİLDİ
Son dünya şampiyonu Arjantin, turnuvaya fırtına gibi başladı. J Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ü mağlup ederek 9 puanla lider çıkan Tangocular, eleme turlarında da yoluna kayıpsız devam etti.
Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 ile geçen Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda ise büyük bir geri dönüşe imza attı. Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, ikinci yarıda bulduğu üç golle rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.