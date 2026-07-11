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Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final mücadeleleriyle sürüyor. Son şampiyon Arjantin, 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren İsviçre ile yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Kansas City Stadı'nda oynanacak dev karşılaşmanın canlı anlatımı, önemli anları ve tüm gelişmeleri anbean ahaber.com.tr'de olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde futbolseverlerin merakla beklediği Arjantin - İsviçre mücadelesi, ABD'nin Kansas City Stadı'nda oynanacak. TSİ 04.00'te başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pedro Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak.

Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak - 1

ARJANTİN GERİDEN GELİP KAZANMAYI BİLDİ

Son dünya şampiyonu Arjantin, turnuvaya fırtına gibi başladı. J Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ü mağlup ederek 9 puanla lider çıkan Tangocular, eleme turlarında da yoluna kayıpsız devam etti.

Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak - 2

Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 ile geçen Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda ise büyük bir geri dönüşe imza attı. Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, ikinci yarıda bulduğu üç golle rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak - 3

DÜNYA KUPASI EFSANESİ MESSİ'DEN TARİHİ İSTATİSTİK

Arjantin'in 38 yaşındaki efsane kaptanı Lionel Messi, İsviçre karşısında da takımının en büyük kozu olacak. Dünya Kupası tarihinin 21 golle en golcü oyuncusu konumundaki Messi, organizasyonda üst üste 9 maçta gol atarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bu turnuvada çıktığı 5 maçta 8 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, Kylian Mbappe ile birlikte gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor.

Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak - 4

İSVİÇRE 72 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Grup aşamasını hata yapmadan geçen İsviçre, Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı grubu 7 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda Cezayir'i 2-0 mağlup eden İsviçre, son 16 turunda ise Kolombiya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte İsviçre, tam 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak - 5

TEKNİK DİREKTÖR MURAT YAKIN KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Kritik mücadele öncesinde İsviçre cephesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın en formda isimlerinden Johan Manzambi, sakatlığı nedeniyle Arjantin karşısında forma giyemeyecek. İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, yıldız oyuncunun durumunu doğrularken, hücum hattında gözlerin Vargas ve Embolo üzerinde olacağını belirtti. Bosna Hersek ve Kanada maçlarında attığı 3 golle öne çıkan Manzambi'nin yokluğu, İsviçre adına önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.

Yarı final bileti kimin olacak? Arjantin ile İsviçre kozlarını paylaşacak - 6

REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜNLÜĞÜ: KAPTANLARIN 2014 RÖVANŞI

İki ülke, Dünya Kupası tarihinde daha önce iki kez karşı karşıya geldi. Arjantin, 1966'daki mücadeleyi 2-0 kazanırken, 2014 Brezilya Dünya Kupası son 16 turunda oynanan karşılaşmada da Di Maria'nın 118. dakikada attığı golle sahadan galip ayrıldı. O gün sahada yer alan Lionel Messi ile Granit Xhaka, aradan geçen 12 yılın ardından bu kez takımlarının kaptanı olarak yeniden karşı karşıya gelecek.

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