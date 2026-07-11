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Dünya Kupası'nda kritik düello! Norveç ile İngiltere karşı karşıya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya Kupası'nda kritik düello! Norveç ile İngiltere karşı karşıya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuva tarihinde ilk kez son sekiz takım arasına kalan Norveç, yarı final bileti için dünya devi İngiltere ile ABD'nin Miami kentinde karşı karşıya gelecek. TSİ 00.00'da başlayacak kritik mücadelede futbolseverler nefeslerini tutarken, maçın canlı anlatımı ve tüm anlık gelişmeleri ahaber.com.tr'de olacak

Dünya Kupası heyecanı Miami'de son kez yaşanacak. Şehrin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Mücadele, Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak.

Dünya Kupası'nda kritik düello! Norveç ile İngiltere karşı karşıya - 1

NORVEÇ TARİHİNDE İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE

Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda Brezilya'yı Erling Haaland'ın attığı iki golle 2-1 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdırdı. Grup aşamasını Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan İskandinav ekibi, turnuvada oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı.

Dünya Kupası'nda kritik düello! Norveç ile İngiltere karşı karşıya - 2

HAALAND GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, turnuvada kaydettiği 7 golle gol krallığı yarışında Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Milli takım formasıyla 54 maçta 62 gole ulaşan Haaland, son 14 resmi karşılaşmada ise 27 kez fileleri havalandırdı.

İNGİLTERE ÇEYREK FİNALE MEKSİKA ENGELİNİ AŞARAK GELDİ

İngiltere, son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiliz ekibi, grup aşamasını Hırvatistan, Gana ve Panama'nın önünde lider tamamladı. Meksika karşısında Jude Bellingham iki gol kaydederken, Harry Kane ise penaltıdan ağları havalandırdı.

Dünya Kupası'nda kritik düello! Norveç ile İngiltere karşı karşıya - 3

HARRY KANE REKORUN EŞİĞİNDE

Dünya Kupası'nda üst üste üçüncü kez çeyrek final oynayacak olan İngiltere, son 10 maçında yalnızca bir kez mağlup oldu. Takım kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası tarihinde İngiltere adına attığı 14 golle organizasyondaki en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Tecrübeli golcü, Norveç karşısında gol atması halinde Gary Lineker'in üst üste dört Dünya Kupası maçında gol atma rekoruna ortak olacak.

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#Dünya Kupası
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