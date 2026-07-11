Dünya Kupası'nda kritik düello! Norveç ile İngiltere karşı karşıya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuva tarihinde ilk kez son sekiz takım arasına kalan Norveç, yarı final bileti için dünya devi İngiltere ile ABD'nin Miami kentinde karşı karşıya gelecek. TSİ 00.00'da başlayacak kritik mücadelede futbolseverler nefeslerini tutarken, maçın canlı anlatımı ve tüm anlık gelişmeleri ahaber.com.tr'de olacak

Dünya Kupası heyecanı Miami'de son kez yaşanacak. Şehrin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Mücadele, Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak.

NORVEÇ TARİHİNDE İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda Brezilya'yı Erling Haaland'ın attığı iki golle 2-1 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdırdı. Grup aşamasını Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan İskandinav ekibi, turnuvada oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı.