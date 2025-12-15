15 Aralık 2025, Pazartesi
Kadıköy'de zorlu randevu! Fenerbahçe'nin rakibi Konyaspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2025 10:13 Güncelleme: 15.12.2025 10:25
Kadıköy’de zorlu randevu! Fenerbahçe’nin rakibi Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde En Nesyri ve Nene Afrika Kupası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Oğuz, Talisca, Kerem, Duran

Konyaspor: Deniz, Andzouna, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Melih, Jo, Tunahan, Bardhi, Muleka, Umut Nayir

Kadıköy’de zorlu randevu! Fenerbahçe’nin rakibi Konyaspor

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDA

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlikle 33 puan topladı ve ligde 3. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonunda 16 puanla 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe bu maçı da kazanarak zirvedeki takibini sürdürmek istiyor (İHA)Fenerbahçe bu maçı da kazanarak zirvedeki takibini sürdürmek istiyor (İHA)

KANARYA EVİNDE ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 21'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 73 gole Konyaspor 23 golle karşılık verdi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 48 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

Sarı lacivertliler İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu (İHA)Sarı lacivertliler İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu (İHA)

FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 5 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2 ve 2-1'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 16 gol kaydederken 4 gol yedi. Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

LİGİN NAMAĞLUP TAKIMI

Fenerbahçe, ligde 15 haftada 33 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, 2005-2006 sezonunun ardından ligde ilk 15 hafta yenilgi yüzü görmedi.

EN-NESYRI VE NENE AFRİKA KUPASI'NDA
Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün ise tedavisi sürüyor. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş da kadroda olmayacak.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

ALVAREZ VE BROWN KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ile Archie Brown, müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isim yeşil-beyazlılara karşı sarı kart görmesi halinde Eyüpspor maçında görev alamayacak.

Kadıköy'de zorlu randevu! Fenerbahçe'nin rakibi Konyaspor

