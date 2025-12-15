CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u konuk ediyor. Zirve yarışında kritik bir viraj olarak görülen mücadelede, Tedesco'nun öğrencileri 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar alarak ligdeki kötü gidişata son vermeyi ve moral bulmayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor saat 20.00'de karşı karşıya geliyor
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Kerem, Talisca, Duran
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut
FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDA
Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlikle 33 puan topladı ve ligde 3. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonunda 16 puanla 12. sırada yer alıyor.
KANARYA EVİNDE ÜSTÜN
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 21'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin attığı 73 gole Konyaspor 23 golle karşılık verdi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 2-1 üstünlük sağladı.
TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 48 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.
FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 5 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2 ve 2-1'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 16 gol kaydederken 4 gol yedi. Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.
LİGİN NAMAĞLUP TAKIMI
Fenerbahçe, ligde 15 haftada 33 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, 2005-2006 sezonunun ardından ligde ilk 15 hafta yenilgi yüzü görmedi.
EN-NESYRI VE NENE AFRİKA KUPASI'NDA
Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti.
Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün ise tedavisi sürüyor. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş da kadroda olmayacak.
