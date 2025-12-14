Zirve yarışında kritik derbi! İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri

Beşiktaş'ta Rafa Silva maç kadrosunda bulunmuyor (İHA)

BEŞİKTAŞ SON DÖRT MAÇI KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı takım, bordo-mavili ekibe karşı oynadığı son 4 müsabakadan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmayı başardı. Ligdeki son 3 maçta rakibinden 7 puan alan İstanbul temsilcisi, 2023-2024 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde bordo-mavilileri 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Beşiktaş, Trabzonspor'a son olarak 17 Eylül 2023'te Trabzon'da oynanan mücadelede 3-0'lık skorla kaybetti.



KARTAL ÜST SIRALARDAKİ TAKIMLARA DİŞ GEÇİREMEDİ

Beşiktaş, ligde ilk 7 sırada yer alan takımlara karşı oynadığı müsabakalarda galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olurken; iç sahada Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2, deplasmanda ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde de 10 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA KRİTİK İSİMLER YOK

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.