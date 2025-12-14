Zirve yarışında kritik derbi! İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Trabzonspor rakibini yenerek zirve yarışındaki takibini sürdürmek isterken, Kara Kartal ise galibiyetle yeni bir çıkışa geçmenin yolunu arayacak. İşte maçın ilk 11'leri...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak.
Ligde geride kalan 15 haftada siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 25 puanla 5. sırada yer alırken, bordo-mavililer ise 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle hanesine 34 puan yazdırdı ve haftaya 2. basamakta giriş yaptı.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Mustafa, Serdar, Batagov, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham
141 MÜCADELEDE KARTAL ÜSTÜN
İstanbul ekibi, oynanan 141 mücadelede 57 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 48 kez kazanan taraf oldu. 36 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 195, bordo-mavililer de 160 kez gol sevinci yaşadı.
BEŞİKTAŞ SON DÖRT MAÇI KAYBETMEDİ
Siyah-beyazlı takım, bordo-mavili ekibe karşı oynadığı son 4 müsabakadan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmayı başardı. Ligdeki son 3 maçta rakibinden 7 puan alan İstanbul temsilcisi, 2023-2024 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde bordo-mavilileri 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
Beşiktaş, Trabzonspor'a son olarak 17 Eylül 2023'te Trabzon'da oynanan mücadelede 3-0'lık skorla kaybetti.
KARTAL ÜST SIRALARDAKİ TAKIMLARA DİŞ GEÇİREMEDİ
Beşiktaş, ligde ilk 7 sırada yer alan takımlara karşı oynadığı müsabakalarda galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olurken; iç sahada Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2, deplasmanda ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde de 10 gol gördü.
TRABZONSPOR'DA KRİTİK İSİMLER YOK
Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlılarda tedavi süreçleri devam eden Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Jota Silva, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta takımla çalışmaya başlayan Rafa Silva'nın ise oynayıp oynamayacağı, yapılacak son antrenmanın ardından teknik ekip tarafından karar verilecek.
UDUOKHAI SINIRDA
Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu, Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda sezonun ilk yarısındaki son maç olan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE YOK
İki takım, bu sezon ligde aralarında yapacağı maçlara misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik yazılı talepte bulundu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından talebin uygun görüldüğü açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçına, siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Batuhan Kolak olacak.
