Kara Kartal kötü gidişe dur demek istiyor | Beşiktaş-Gaziantep FK muhtemel 11’ler

Beşiktaş bu maçı kazanarak kötü gidişatı durdurmak istiyor (İHA)



13. RANDEVU

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 5, kırmızı-siyahlılar ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 13 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı Güneydoğu temsilcisi, İstanbul'da 2-1 kazandı.

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETİ UNUTTU

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Kartal, Samsunspor ile berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu dönemde deplasmanda çıktıkları 4 müsabakada 3 kez galip geldi. Beşiktaş, son iç saha galibiyetini ligin 6. haftasında Kocaelispor'a karşı 2-1'lik skorla elde etmişti.