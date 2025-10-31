Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan bahis skandalı açıklaması: İnanılmaz bir rezillik

"GEDSON GİTMEK İSTEDİ"

İşin parayla pulla hiçbir alakası yok. Gedson gerçekten gitmek istedi. Biz bunları çabuk unutuyoruz ama kaos ortamı futbolcuları etkiledi.

Sergen Hoca'nın istediği 2-3 tane oyuncu vardı. Olmadı. Kulübü 'tamam' dedi, futbolcu gelmek istemedi. Futbolcu gelmek istedi, kulübü bırakmadı.

"BEŞİKTAŞ DERBİLERİN FAVORİSİDİR"

Takımımızda şu an hava iyi. Derbilerde rakip kim olursa olsun fark etmez. Beşiktaş derbilerin favorisidir, tartışmasız. İnşallah çocuklar, geçtiğimiz seneki derbi başarılarının devamını getirir.

Bizim çocuklara "Maç kazanın da soyunma odasına geleyim" dedim. Kaptanları birkaç kere çağırdım, "Başkanım, kazanalım da sen gerekeni yapıyorsun" dediler. Yapıyoruz da. Başkan değilken de inip prim verdim. Yeter ki formanın hakkını versinler.

"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA HEDEFİ OLMAZ"

Yine hedefimiz şampiyonluk. Ne yapalım yani, 5. mi olacağız diyelim? Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hedefi olmaz. Yine hedefimiz şampiyonluk. Son maça kadar kovalayacağız.

Gidiyoruz, 100-150 milyon € yatırım yapıyoruz, transfer yapıyoruz. Teknik direktör getiriyoruz. 20 milyonluk bir camia. Bir tane hakem, kendi menfaatleri için aylarca emek verdiğiniz takımı bir düdükle altüst ediyor. Sonra başarısız başkan, kötü teknik direktör, kötü futbolcu. Değil ya.

"MUÇI VE AL MUSRATI TRANSFERLERİ TARTIŞMALI"

Muçi ve Al-Musrati transferlerini yapıyorsunuz, ikisi de tartışmalı. Futbolcuları burada tenzih ediyorum, onların bir alakası yok. İkisi de son gün transferi. İki kulüp de bir hafta arayla finans kuruluşlarına kırdırmış. Bu futbolun içinde var. Yarın Roma da Abraham'ın ücretini kırdırabilir. İkisinin de aynı anda olması hayatın doğal akışına aykırı.