Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan bahis skandalı açıklaması: İnanılmaz bir rezillik
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahis skandalına ilişkin konuşan Adalı "Hakemlerin bahis oynaması konusunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Bahis konusunun üstüne gittiği için İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ediyorum. Türk futbolu için belki bir milat olacak. Beşiktaş olarak bir duruşumuz ve terbiyemiz var. Maç kazanmak için bunu bozmayız ama bu işin peşini bırakmayacağız. Bahis konusunu başlatanların işi tamamlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel yaptığı açıklamada hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili, "Hakemlerin bahis oynaması konusunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Bahis konusunun üstüne gittiği için İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ediyorum." dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda kulübün mevcut durumunu, transfer stratejilerini ve geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirirken son günlerde gündemdeki sıcaklığını koruyan bahis skandalına yönelik de dikkat çeken mesajlar verdi.
"Hayalimizdeki Beşiktaş'ı seyretmek için birden fazla transfer döneminde bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk" diyen Adalı, Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak bir futbolcu grubunun olduğunu belirterek "12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum." diye konuşarak şu ifadeleri kullandı:
"ÇITAYI YÜKSELTTİK"
Gayrimenkul projeleri sonrası transferde çıtayı yükselttik. "3 transfer yapacağız" dediğimde taraftarımız kıyameti kopardı. Biliyordum. 3 transferle bu takımın düzelme şansının olmayacağını da biliyorduk.
"HALA EKSİĞİMİZ VAR"
Sancılı bir dönem geçireceğiz. Bunu her zaman söylüyoruz; bazı şeyler kolay olmuyor, olmayacak da. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok. Yönetim kurulu olarak hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Hocaya da söyledik, 'Ne istiyorsan olacak' diye. Eksikleri kış transfer döneminde de tamamlamaya çalışacağız. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım, hayalimizdeki Beşiktaş olacak.
SCOUT VE ESKİ TRANSFER SÜREÇLERİ
Önemli olan sistemi oturtmak. Kulübün transfer politikası için. Ahmet gider Mehmet kalır. Sistemi bozmamak önemli. Hocanın kurmak istediği sistem mevcuttan farklı değil. Mevcut scout ekibinden 2-3 kişi yeni scout ekibinde de çalışacak.
"GEDSON GİTMEK İSTEDİ"
İşin parayla pulla hiçbir alakası yok. Gedson gerçekten gitmek istedi. Biz bunları çabuk unutuyoruz ama kaos ortamı futbolcuları etkiledi.
Sergen Hoca'nın istediği 2-3 tane oyuncu vardı. Olmadı. Kulübü 'tamam' dedi, futbolcu gelmek istemedi. Futbolcu gelmek istedi, kulübü bırakmadı.
"BEŞİKTAŞ DERBİLERİN FAVORİSİDİR"
Takımımızda şu an hava iyi. Derbilerde rakip kim olursa olsun fark etmez. Beşiktaş derbilerin favorisidir, tartışmasız. İnşallah çocuklar, geçtiğimiz seneki derbi başarılarının devamını getirir.
Bizim çocuklara "Maç kazanın da soyunma odasına geleyim" dedim. Kaptanları birkaç kere çağırdım, "Başkanım, kazanalım da sen gerekeni yapıyorsun" dediler. Yapıyoruz da. Başkan değilken de inip prim verdim. Yeter ki formanın hakkını versinler.
"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA HEDEFİ OLMAZ"
Yine hedefimiz şampiyonluk. Ne yapalım yani, 5. mi olacağız diyelim? Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hedefi olmaz. Yine hedefimiz şampiyonluk. Son maça kadar kovalayacağız.
Gidiyoruz, 100-150 milyon € yatırım yapıyoruz, transfer yapıyoruz. Teknik direktör getiriyoruz. 20 milyonluk bir camia. Bir tane hakem, kendi menfaatleri için aylarca emek verdiğiniz takımı bir düdükle altüst ediyor. Sonra başarısız başkan, kötü teknik direktör, kötü futbolcu. Değil ya.
"MUÇI VE AL MUSRATI TRANSFERLERİ TARTIŞMALI"
Muçi ve Al-Musrati transferlerini yapıyorsunuz, ikisi de tartışmalı. Futbolcuları burada tenzih ediyorum, onların bir alakası yok. İkisi de son gün transferi. İki kulüp de bir hafta arayla finans kuruluşlarına kırdırmış. Bu futbolun içinde var. Yarın Roma da Abraham'ın ücretini kırdırabilir. İkisinin de aynı anda olması hayatın doğal akışına aykırı.
"HASAN ARAT BANA İHTARNAME YOLLADI"
Hasan Arat bana bir ihtarname yolladı. Bu konunun benim tarafımdan camiaya yanlış aktarıldığını ve bunun hayatın normal akışına uygun olduğunu söyledi. Polonya'daki kulüp, bizim açıklamalarımızdan duyduğu rahatsızlığı Hasan Arat'a mektup yazmış. Bu, hayatın doğal akışına aykırı. Beşiktaş'a niye yazmıyorsunuz?
"GAYRİMENKUL PROJELERİYLE BU AÇIĞI KAPATACAĞIZ"
Rakipler, bizim Dikilitaş'ta bugün yapmak istediklerimizi 5 sene önce yapmışlar. Aradaki açığı kapatacağız. Bu ayıp değil bir inşaat şirketi gibi çalışacağız ya, bunun ayıbı kaybı yok. Sportif başarılardan gelen gelirler bu harcanan paraları karşılayamaz. Rakip takım 75 M€'yu tek bir oyuncuya harcıyor. Bunu geçmişte yaptıkları inşaat projeleriyle harcıyor. Biz de gayrimenkul projeleriyle bu açığı kapatacağız. Galatasaray beş sene önce yaptığı gayrimenkul yatırımlarının karşılığını alıyor. Biz bir araya gelsek o beş seneyi iki senede kapatırız.
"İLK BAŞTA İLERİYE DÖNÜK TAKIM OLUŞTURMA PLANIMIZ VARDI"
İlk başta gençleri transfer edip ileriye yönelik takım oluşturma planımız vardı. Ancak gayrimenkul projesi olduktan sonra sayfayı çevirdik. Gayrimenkul hadisesi bize cesaret verdi, o sayede bu transferleri yaptık. Bundan sonra da gelir yaratmadan bütçeyi aşma niyetim yok.
ARADAKİ AÇIĞI KAPATACAĞIZ
Siz ne yaparsanız yapın, bu aradaki farkı maddi olarak kapatmadığınız sürece, 'İki takımlı lige gidiliyor' görüntüsünü maalesef engellemenizin imkanı yok. Ancak biz, bu konuda müthiş çalışıyoruz ve aradaki açığı kapatacağız.
