Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan bahis skandalı açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 04:36
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahis skandalına ilişkin konuşan Adalı "Hakemlerin bahis oynaması konusunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Bahis konusunun üstüne gittiği için İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ediyorum. Türk futbolu için belki bir milat olacak. Beşiktaş olarak bir duruşumuz ve terbiyemiz var. Maç kazanmak için bunu bozmayız ama bu işin peşini bırakmayacağız. Bahis konusunu başlatanların işi tamamlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.
