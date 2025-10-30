Adı bahis skandalına karışan hakem Zorbay Küçük’ten suç duyurusu: Bu hesabı ben açmadım

TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti.

Zorbay Küçük, hakemlik kariyeri öncesinde ve sonrasında hiçbir şekilde bahis sitesine üye olmadığını ve bahis oynamadığını söyledi.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir."

"HESAP BANA AİT DEĞİL, BİLGİLERİM ELE GEÇİRİLMİŞ!"

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Zorbay Küçük'ün adliyeye geliş amacının, adını temize çıkarmak ve kendisine komplo kuranları ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Küçük'ün, hesabın kendi bilgileri kullanılarak başkaları tarafından açıldığını iddia ettiğini söyleyerek, "Biraz önceki yayınımızda da anlattığımız o hususları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamalardaki satır başları şu şekildeydi: 'Ben hiçbir zaman bahis oynamadım. Benim adıma açılan bir hesap var. Bu hesabı ben açmadım. Farklı kişiler tarafından kişisel bilgilerim ele geçirilerek açılan bir hesap olduğunun altını çiziyorum." ifadelerini kullandı.



TFF'YE MESAJ: "BENİ ANLAYACAKLARDIR"

Mercan, Zorbay Küçük'ün TFF'nin hakemlerin konuşma yasağını bildiğini ancak bu olağanüstü durumda federasyonun kendisini anlayışla karşılayacağını umduğunu ifade ettiğini aktararak, "Bu konu hakkında aslında benim açıklama yapmama müsaade etmiyor TFF. Daha doğrusu bu etik değil. Fakat TFF beni olağanüstü bu durumda anlayacaktır." dedi.



SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ, SUÇ DUYURUSU RESMEN İŞLEME ALINDI

Mustafa Kadir Mercan, Zorbay Küçük'ün suç duyurusunun hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bir açıklama yaparak başvurunun işleme alındığını duyurduğunu belirtti ve "Geçtiğimiz saatler itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur' denildi." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE SUÇ DUYURUSU, SONRA PFDK SAVUNMASI"

Son olarak Mercan, Zorbay Küçük'ün PFDK'ya yapacağı savunma öncesinde hukuki süreci başlatmasının bilinçli bir strateji olduğunu ve suç duyurusu dilekçesini de savunma dosyasına ekleyeceğini aktararak, "Henüz daha o savunmayı yapmadığını söyleyelim. Ne zaman yapacağını sorduğumuzdaysa şu cevabı verdi bizlere: 'İlk önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunacağım. Sonrasında bu suç duyurusunu da o yapmış olduğum savunmaya ekleyeceğim. Sonrasında savunmamı tamamlayacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.



Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmişti.

Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı.



Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti.