İkas Eyüpspor-Fenerbahçe maçı! İşte muhtemel ilk 11’ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2025 10:24 Güncelleme: 20.12.2025 10:54
İkas Eyüpspor ile Fenerbahçe Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ali Yılmaz tarafından yönetilecek İkas Eyüpspor-Fenerbahçe maçı, Eyüp Stadyumu Stadı'nda oynanacak. İkas Eyüpspor-Fenerbahçe maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı son maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 36'ya yükseltirken, Trabzonspor'un puan kaybıyla 2. sıraya çıktı.

Süper Lig'deki 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, namağlup tek takım konumunda bulunuyor.

ikas Eyüpspor ise 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi sonunda 13 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor.

Teknik direktörlüğe Orhan Ak'ın getirilmesinin ardından 8 lig maçına çıkan eflatun-sarılı takım, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında ise 2 isim bulunuyor. Sakatlığı bulunan Archie Brown'ın yanı sıra Edson Alvarez'in de 3 sarı kartı var. Meksikalı futbolcu, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmesi durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

ikas Eyüpspor'da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e geçen sezon yükselen Eyüpspor'la 2 mücadeleye çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Geçen sezon rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.

EYÜPSPOR'DA 3 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.

