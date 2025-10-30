Bahis soruşturmasında ikinci dalga yolda! 3 bin 700 faal futbolcu mercek altında

HESABIMDAN ARJANTİN LİGİNE OYNAMIŞLAR!

152 hakem içinde tüm dikkatleri üzerine çeken Zorbay Küçük'ün, ismi açıklandıktan sonra yakın çevresine "Ben bahis oynamadım. Bu iftira... Bunu kanıtlayacağım. Benim hesabımdan Arjantin ligine 20'şer liradan 2 tane olmak üzere toplam bedeli 40 TL olan bahis yapılmış" dediği kaydedildi.