Bahis soruşturmasında ikinci dalga yolda! 3 bin 700 faal futbolcu mercek altında
TFF, bahis oynadıkları gerekçesiyle 152 hakemi PFDK'ya sevk etti. Skandalın yankıları sürerken, soruşturmanın kapsamı genişletildi. Yaklaşık 3 bin 700 faal futbolcunun da bahis ağıyla bağlantılı olduğu tespit edilirken, bu isimlerin sevklerinin önümüzdeki hafta yapılacağı ve tek tek paylaşacağı belirtildi. Hukuk Kurulu'nun yürüttüğü incelemede sadece futbolcular değil; kulüp başkanları, yöneticiler, menajerler ve teknik ekiplerde görev yapan bazı isimlerin de dosyada yer aldığı öğrenildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 07:00