Bahis soruşturmasında ikinci dalga yolda! 3 bin 700 faal futbolcu mercek altında

TFF, bahis oynadıkları gerekçesiyle 152 hakemi PFDK'ya sevk etti. Skandalın yankıları sürerken, soruşturmanın kapsamı genişletildi. Yaklaşık 3 bin 700 faal futbolcunun da bahis ağıyla bağlantılı olduğu tespit edilirken, bu isimlerin sevklerinin önümüzdeki hafta yapılacağı ve tek tek paylaşacağı belirtildi. Hukuk Kurulu'nun yürüttüğü incelemede sadece futbolcular değil; kulüp başkanları, yöneticiler, menajerler ve teknik ekiplerde görev yapan bazı isimlerin de dosyada yer aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 07:00
Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıklamasının ardından önceki akşam 152 hakem PFDK'ya sevk edilmişti. Bu hakemler arasında en dikkat çekeni Zorbay Küçük olmuştu. 152 isim savunmalarını verecek.

İKİNCİ DALGA YOLDA!

Sabah'ın haberine göre Şimdi gözler futbol ailesinin diğer fertlerine çevrildi. Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi. Oyuncularla ilgili PFDK sevkleri için gözler gelecek haftaya çevrildi.

Futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve çalışanlarının da sevklerin içinde olacağı öğrenildi. Kısacası gözler bahis skandalında ikinci dalgaya çevrilmiş durumda.

HESABIMDAN ARJANTİN LİGİNE OYNAMIŞLAR!
152 hakem içinde tüm dikkatleri üzerine çeken Zorbay Küçük'ün, ismi açıklandıktan sonra yakın çevresine "Ben bahis oynamadım. Bu iftira... Bunu kanıtlayacağım. Benim hesabımdan Arjantin ligine 20'şer liradan 2 tane olmak üzere toplam bedeli 40 TL olan bahis yapılmış" dediği kaydedildi.

33 yaşındaki Küçük'ün, avukatlarıyla birlikte sözlü savunma yapmak istediği de bildirildi.

